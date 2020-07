Politi uge 26

Genrefoto: Kim Matthai Leland

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Måltidskasser stjålet

Mandag den 22. juni klokken 12.29 anmeldte en beboer på Salbyvej i Skovlunde tyveri af to kasser med madvarer, som ifølge leverandøren var leveret i indkørslen.

Livsfarlig motorcyklist

Tirsdag den 23. juni klokken 00.02 så en patrulje en motorcyklist, der kørte over for rødt lys i krydset Ballerup Byvej og Ring 4. Patruljen fik hurtigt stoppet motorcyklisten – en 23-årig mand, der viste sig at være frakendt førerretten, og oveni det viste en narkometer-test også, at han var påvirket. Den 23-årige blev derfor sigtet for både kørsel uden førerret, narkokørsel og for at have kørt over for rødt lys.

Anholdt for muligt narkosalg

Søndag den 28. juni klokken 19.15 blev en 17-årig mand fra Ballerup visiteret på Birkevej i Stenløse. På ham fandt betjentene en moderat mængde hash pakket i salgsposer, ligesom han også var i besiddelse af en digitalvægt og et mindre regnskab, hvorfor han blev sigtet efter lovningen om euforiserende stoffer med henblik på videresalg.