Brand i lejlighed i Ballerup

Adskillige stiger kom i brug, da brandfolkene evakuerede syv personer i ejendommen på Slettebjergvej i Ballerup onsdag morgen. Foto: Beredskab Øst

Onsdag morgen den 24. juni rykkede politi, ambulance og brandvæsen ud til en brand i en lejlighed på Slettebjergvej i Ballerup

Af Mia Thomsen

Heldigvis ligger brandstationen lige om hjørnet, så der gik ikke mange minutter før brandfolkene var fremme ved lejligheden, hvor beboeren befandt sig på trappen, da de kom frem.

”Trappen var helt røgfyldt, og der var røg i de øvrige lejligheder samt personer på altaner, som ikke kunne komme ned,” fortæller Beredskab Øst på deres facebookside.

Personen fra lejligheden blev reddet ned og røgdykkere sendt ind for at lede efter en anden mulig person i lejligheden.

Der blev også sat stiger op til nabolejlighedernes altaner og i alt blev syv personer evakueret fra ejendommen. Heldigvis kom ingen alvorligt til skade – de fleste kunne komme ned via trappen, efter at den var blevet ventileret for røg, oplyser Beredskab Øst.