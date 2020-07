Ballerup har styr på erhvervsvenligheden

Virksomhederne i Ballerup har generelt det bedste erhvervsklima i hovedstadsområdet. Det mener Dansk Byggeri i hvert fald, som har placeret kommune som en samlet nummer 14 på sin årlige liste over de mest erhvervsvenlige kommuner i landet. Foto: Arkivfoto: Colourbox

Indsats En ny opgørelse fra Dansk Byggeri udpeger Ballerup Kommune som den mest erhvervsvenlige hovedstadskommune. Det rækker til en samlet 14. plads i landet.

Af Ulrich Wolf

Virksomhederne i Ballerup har god grund til at smile. Kommunen er den meste erhvervsvenlige i hovedstadsområdet og nummer 14 ud af 98 kommuner på Dansk Byggeris årlige rangliste over, hvor erhvervsvenlige landets kommuner er.

”Ballerup har gennem flere år arbejdet med netop at være en god erhvervskommune. Det mærker virksomhederne i hverdagen, og det ses også hvert år, når Dansk Byggeri tager temperaturen på erhvervsvenligheden. Tillykke til Ballerup. Jeg håber, at kommunen vil fortsætte det gode arbejde og måske inspirere mindre erhvervsvenlige kommuner,” siger formand for Dansk Byggeri Hovedstaden Mads Raaschou.

Kommunerne bliver rangeret efter 22 forskellige parametre, der handler om alt fra åbningstiderne på genbrugspladsen til ventetiden på en byggetilladelse og størrelsen på skatter og afgifter. Listen placerer for andet år i træk Ballerup på en 14. plads på landsplan – og som den højest placerede kommune i hele hovedstadsområdet.

Opgørelsen giver naturligvis anledning til glæde på rådhuset.

Giver anerkendelse

”Vi er da glade for, at vi får den anerkendelse. Man kan mene meget om den slags lister og ratings, men det betyder under alle omstændigheder, at vores indsats for uddannelse og erhverv bliver bemærket. Vi har lige fået Ørneprisen og nu får vi denne gode måling og det er vi glade for,” siger borgmester Jesper Würtzen (A), som netop fremhæver sammenhængen mellem uddannelse og gode forhold for erhvervslivet.

”Alle partier i kommunalbestyrelsen er enige om, at vi skal fremme de unges mulighed for at få en erhvervsuddannelse og samtidig gode forhold for erhvervslivet, så de unge kan få et job lokalt bagefter. Det har vi arbejdet på og det ser ud til at give bonus,” siger Jesper Würtzen.

Egedal kommune ligger placeret som nummer 15 på listen og er årets højdespringer fra nummer 57 sidste år, mens Furesø ligger nummer 29 og Herlev nummer 57. Den bedst placerede kommune i landet er Favr-

skov og bundplaceringen indtages af Kerteminde.