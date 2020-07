P-hus spøger atter kraftigt

Der er kommet pres på de resterende p-pladser i Ballerup centrum, blandt andet ved det gamle posthus, efter inddragelsen af p-pladserne ved Lidl og Ahornsvej. Nu er der igen snak om et p-hus i området.

Debatten om manglende parkeringspladser i Ballerup midt raser konstant. Nu rører debatten om et kommende p-hus igen på sig.

Af Ulrich Wolf

Der bygges og rodes på livet løs i Ballerups centrum. Nye boliger skyder op og flere store byggeprojekter er på vej. Det betyder også, at en del parkeringspladser tættest på gågaden bliver nedlagt og jagte på de resterende pladser er gået ind.

En central del af debatten om de manglende p-pladser er snakken om et p-hus, og nu har den debat lige fået ny næring. I et opslag i facebook-gruppen ’Politik i Ballerup Kommune’ skrev formanden for teknik- og miljøudvalget Hella Tiedemann (A) i sidste uge, at der var en investor, som måske var interesseret i at investere i et p-hus – og spurgte hvad folk mente om det.

Opslaget gav anledning til livlig debat og megen kritik af p-situationen i Ballerup for tiden.

Politisk ønske

Hella Tiedemann afviser at kommentere yderligere på sagen og henviser til borgmester Jesper Wütrzen (A), som heller ikke er særlig meddelsom.

”Det var en meget præmatur udmelding, men det er rigtigt, at der er et politisk ønske om at få et p-hus og at det skal placeres centralt. Men hvor det skal være og hvad der kommer til at ske ved vi ikke endnu. Der kan være flere modeller i spil, og en investor kan være inde over. Men jeg kan ikke sige mere, end at vi er åbne overfor en løsning,” siger Jesper Würtzen, som dermed får lagt diskussionen ned indtil videre.

Men debatten om det stort p-hus i det centrale Ballerup lever endnu.