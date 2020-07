Jagten på lykke

Forfatter Anne Hjælmsøs nye roman ’Næsten Lykkelig’ foregår blandt andet i Ballerup.

I en ny bog fra forfatter Anne Hjælmsø fra Ganløse følger vi adoptivbarnet Majas opvækst og liv i Danmark samt rejsen til fædrelandet Vietnam og retur.

Af Mia Thomsen

Forfatter Anne Hjælmsø fra Ganløse har netop sendt sin fjerde bog ’Næsten Lykkelig’ på gaden. Bogen handler om hittebarnet Maja, som adopteres af danske forældre

Maja har svært ved at forstå sine omgivelser, og gennem livet går hun rundt og venter på et forløsende klik, der skal få hendes verden til at hænge sammen. Hun prøver at tilpasse sig, smiler og er dygtig, men under huden kribler det uroligt.

Hendes godtroenhed udnyttes på forskellig vis af andre, og hun må erkende, at hun har levet på en løgn. Desillusioneret flygter hun til Vietnam, hvor hun vil søge efter noget familie og måske finde et ståsted.

Maja trives godt i sit fædreland, blomstrer op og føler sig nærmest lykkelig. Alligevel må hun erkende, at hun ikke kan fortsætte det liv. Hun må hjem til sin syge adoptivmor og hverdagen i Danmark.

Lokale referencer

Historien om Maja er ren fiktion, men forfatter Anne Hjælmsø har hentet inspiration fra sine hjemlige omgivelser. Hun er opvokset i Herlev og flyttede dernæst til Ganløse, så flere lokationer i nærområdet spiller en rolle i bogen. Blandt andet får hovedpersonen Maja job på et advokatkontor i Ballerup og bor i Eventyrkvarteret i Herlev. Så der er flere små lokale referencer i bogen.

Anne Hjælmsø er cand. mag. i nordisk litteratur. Hun debuterede i 2007 med sejler-romanen ’Elsker til vanvid’. I 2014 udgav hun romanen ’Syvstjernen’, som blev lidt af en læsersucces og udkom i to oplag, og i 2015 kom novellesamlingen ’Det værste til sidst’. Hendes fjerde bog ’Næsten Lykkelig’ udkom 6. juni på Forlaget Brændpunkt.