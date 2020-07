Sådan kan du forevige barnedåben på en sød måde

SPONSORERET INDHOLD: Det kan være, at du har et familiemedlem tæt på dig, skal holde en barnedåb, og du glæder dig utrolig meget. Du vil have et nært forhold med dåbsbarnet, og derfor føles det her så stort for dig, at du gerne vil dokumentere det, og du vil gerne forevige dåbsfesten.

Af SPONSORERET INDHOLD

Du vil gerne kunne sidde med barnet om 10, 20 år og kigge tilbage på denne dag og kunne fortælle, men også vise barnet alt det, der foregik den dag. Samtidig skal dagen også nydes, og du skal også være til stede i øjeblikket.

Dåbsgaven

Dåbsgaven er en af de måder, hvor du kan ”forevige” barnedåben. Du kan give en gave, der er tidsløs, og derfor aldrig bliver for gammel. Det kan være et smykke eller et smykkeskrin. Det kan være noget, som barnet selv kan bruge om mange år, og barnet kan kigge tænke og have en form for følelsesmæssig tilknytning. Du kan finde masser af inspiration til dåbsgaver her. Du kan også give noget legetøj eller andet, som forældrene tænker er en god idé. Dog er legetøj ikke på samme måde tidsløst.

Billeder og videoer

Det er godt at have en fotograf eller selv have et godt kamera, så du kan få taget billeder i løbet af dagen. Du skal selvfølgelig stadig kunne være til stede i øjeblikket, fordi det vil være en skam af at være meget optaget af at forevige barnedåben, men så ikke selv have et eneste minde derfra, fordi du var for fokuseret på noget andet. Dog er søde billeder fra dagen altid en god idé. Du kan endda forevige det på en god måde efter barnedåben ved at få billederne ind i en bog, som du kan give til forældrene. Sådan kan forældrene selv vise barnet billeder fra festen, når barnet bliver ældre.