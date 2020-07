De manglende bænke i gågaden

læserbrev Nye Borgeliges markante fremgang på bekostning af Dansk Folkeparti har indtil sidste uges udgave af Ballerup Bladet jævnligt undret undertegnet.

Af Egon I.H. Sørensen, Banetoften 20, Ballerup

Men jeg har nu fået svaret som forbløffende nok består i, at end ikke Dansk Folkepartis spidskandidat i Ballerup Kommune, Michael Jensen, som mere end nogen anden burde have fingeren på pulsen, ikke har haft nogen som helst viden om, at bænkene i Ballerup centrum er fjernet grundet primært unge nydanskeres utryghedsskabene adfærd, handel med stoffer, trusler, svineri og hærværk samt en skrigende adfærd, hvor alt fra Soundbox til fyrværkeri tages i brug på visse dage, aftener og nat, til stor gene for beboerne og gadens øvrige normale brugere.