Politi uge 27

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Kørte uden kørekort

Tirsdag den 30. juni klokken 10.12 bragte en patrulje rutinemæssigt en bil til standsning på Baltorpvej i Ballerup. Det viste sig, at føreren af bilen, en 37-årig mand, kørte uden førerret, hvilket han blev sigtet for. Han erkendte forholdet.

Anholdt under falsk navn

Fredag den 3. juli klokken 01.04 standsede en patrulje en personbil, der kørte ad Ballerup Idrætsby, til en rutinemæssig kontrol. Føreren blev skønnet påvirket af euforiserende stoffer, testet positiv for kokain og han oplyste sit navn og blev i det navn sigtet og anholdt for narkokørsel.

Han blev kørt til blodprøve på Albertslund Politigård og fastholdt under hele forløbet, at han var den eksisterende person, han havde oplyst navn på – og i hvis navn, politiet nu havde rejst sigtelse.

Imidlertid afslørede betjentenes videre undersøgelser, at han rettelig var en 17-årig ung mand fra Odense. Ud over narkokørsel blev han derefter også sigtet for falsk anklage efter straffelovens bestemmelser, fordi en uskyldig blev sigtet for noget, vedkommende ikke havde gjort. Nu venter der et retligt efterspil.

51-årig mand sigtet for spirituskørsel

Søndag den 5. juli klokken 23.25 fik politiet en anmeldelse om mulige husspektakler i Ballerup, så en patrulje kørte til stedet. På vej dertil viste det sig, at en mand var på vej væk fra stedet i bil.

Politiet fik stoppet bilen, og føreren – en 51-årig mand – blev skønnet påvirket af alkohol, hvilket en alkometertest bekræftede. Han blev anholdt og sigtet for spirituskørsel, hvilket han erkendte, og han blev kørt til politigården i Albertslund for blodprøve.