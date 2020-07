Sommerferiedans og dansecamp i Ballerup

De søde ’sommerferiebørn’ havde fire sjove og lærerige dage hos DancingTeam i Ballerup.

dans På danseskolen DancingTeam i Ballerup var der i sidste uge besøg af en masse glade børn.

Af Redaktionen

Sommerferie er nemlig lig med kommunens sommerferieaktiviteter, og dem var DancingTeam med til igen i år.

”Vi har lige haft fire skønne dage med nogle skønne børn,” fortæller indehaver af DancingTeam, Lone Lindgreen.

Børnene var inddelt efter alder og de fik prøvet en masse forskellige dansestile som hiphop, girly style, jitterbug, MGP-dans og disco.

”Vores afslutning, der skulle have været en opvisning på Kirketorvet, blev jo lige som de andre aktiviteter desværre aflyst. Men DancingTeam gav hver af danserne et lille minde i form af en T-shirt som de kan få glæde af hele sommeren, fortæller Lone, der nyder atter at have salen er fyldt med danseglade børn.

I sidste uge havde danseskolen også den årlige DanceCamp med dans hver dag fra 12 til 16.30. Også her fik deltagerne prøvet kræfter med en masse forskellige stilarter lige fra disco til hiphop og ’dance out’, som er én af danseskolens nye stilarter til vintersæsonen. Tilmeldingen til sæson 20-21 er åben på Dancingteam.dk.