39 nye trænerspirer fra Måløv

De nye trænerspirer fra 7.s på Måløvhøj Skole. Foto: Måløv Idræts Forening

To 7. klasser fra Måløvhøj Skole har afsluttet deres hjælpetræner-uddannelse og er nu klar til at komme ud i de lokale foreninger og give et nap med.

Af Redaktionen

På trods af coronanedlukning og afstandskrav har 39 elever fra 7.s og 7.z på Måløvhøj Skole gennemført en hjælpetræneruddannelse i samarbejde mellem skolen, Måløv Idræts Forening og DGI.

Forleden fik eleverne papir på en gennemført uddannelse, som blev afsluttet med opgavefremlæggelser og diplomoverrækkelser for de to linjefagsklasser.

Foreningspraktik og idrætsundervisning

Trænerspire-uddannelsen begyndte tilbage i oktober 2019, hvor eleverne fik praktisk og teoretisk undervisning i skoletiden som en del af linjefaget ’Sund i en usund verden’. Derudover var eleverne enten i foreningspraktik eller lavede idrætsundervisning med elever i 0.-3. klasse.

Alle elever fuldførte hvad der svarer til 30 timers undervisning indenfor leg, bevægelse, barnets udvikling, trænerrollen og træningsplanlægning tilrettelagt af Maja Thormar, som til dagligt er gymnastikinstruktør i Måløv idræts Forening.

Dertil opnåede de fleste elever at være mindst 15 timer i foreningspraktik indenfor gymnastik, dans, svømning, floorball, fodbold og hos FDF-spejderne, inden coronanedlukning satte en stopper for de sidste praktiktimer.

Rollemodeller og hjælpetrænere

De sidste uger har eleverne repeteret, hvad de har lært, og instruktør Maja vendte tilbage under sin barsel for at overrække diplomer til de glade elever.

”Det var en dejlig oplevelse at give glæden ved at undervise i idræt videre til eleverne og på trods af coronanedlukning og en barsel er det lykkes at få endnu to syvendeklasser igennem trænerspireuddannelsen,” fortæller en stolt Maja Thormar.

Nu er eleverne klædt godt på til at komme ud til lokale foreninger og virke som rollemodeller og hjælpetrænere for andre børn og unge.

