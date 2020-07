Egedal giver grønt lys til arresthus

Området omkring Kildedal er udset til at være et stort vækstområde med boliger og erhverv. Nu har Egedal Kommunes politikere besluttet, at der skal arbejdes hen imod et arresthus i den nordlige del af området.

Politikerne i Egedal Kommune gav lige inden sommerferien grønt lys til en ny helhedsplan, der blandt andet skal bane vejen for et arresthus ved Kildedal.

Af Ulrich Wolf

Igennem flere måneder har debatten i nabokommunen – og til dels også i Ballerup Kommune – raset om planerne for et stort arresthus ved Kildedal i Egedal Kommune – lige på grænsen til Ballerup.

Den 24. juni gav politikerne i Egedal så grønt lys til, at man kan gå videre med planerne om en helhedsplan for området, der blandt andet indbefatter et 26.000 kvadratmeter stort arresthus.

Den såkaldte hensigtserklæring blev vedtaget af samtlige medlemmer af Egedal Byråd, bortset fra Ulrik John Nielsen (U), der stemte imod og Betina Zarp (O), der undlod at stemme.

Dermed kan kommunen fortsætte forhandlingerne med Kriminalforsorgen om salget af grunden.

”Det er et 89 hektar stort område, der faktisk har været i spil til byudvikling i 40 år. Der har blandt andet været planer om et stort vandland, der aldrig blev til noget. Så nu har vi altså vedtaget en helhedsplan, der blandt andet indeholder et arresthus. Der er ikke endeligt vedtaget noget endnu, men hvis vi kan blive enige med Kriminalforsorgen om den rette pris, så er vi indstillet på at få det opført i kommunen. Vi håber, at vi kan få en afklaring inden årsskiftet,” siger borgmester i Egedal Kommune, Karsten Søndegaard (V).

Han pointerer, at det eventuelt kommende arresthus har stor betydning for kommunen.

Mange arbejdspladser

”Det er et stort projekt og det skal erstatte ni gamle arresthuse forskellige steder. Det vil give 300 arbejdspladser til kommunen og en del afledte arbejdspladser i andre erhverv, så det har da betydning for os,” siger Karsten Søndergaard, som i lighed med sine politiske kolleger ikke deler bekymringen om æstetik, sikkerhed og øget trafik.

”Der har været borgere, der har været bekymrede for eksempelvis sikkerheden. Jeg har stor respekt for deres bekymringer, men jeg må sige, at jeg har dem ikke. Der er ikke tale om et fængsel, hvor folk sidder, men om arresterede, der skal for en domstol. Der er fuldstændig styr på sikkerheden, og vi sikrer os, at byggeriet vil falde ind i det omkringliggende område. Det ligner ikke de gamle arresthuse fra 1800-tallet,” siger Karsten Søndergaard.

Selve arresthuset vil fylde godt en tredjedel af det samle areal, og derfor er der ifølge borgmesteren god plads til at man, blandt andet i samarbejde med Ballerup Kommune, kan udvikle resten af området med blandet erhverv og boliger.

Oplagt område

”Vi har dialog med Ballerup om det samlede område, og der er god plads til, at vi kan inddrage boliger og erhverv derude. Ballerup Kommune har jo meget store planer for deres del af Kildedal-området, så der kan vi sagtens være med i nogle fælles løsninger. Der er i forvejen en god infrastruktur og Kriminalforsorgen har netop set på, hvor godt området ligger i forhold til transport af arrestanter. Så det er et oplagt område for dem og for os,” siger Karsten Søndergaard, der altså regner med, at forhandlingerne er afsluttet ved årsskiftet.

Der har også være andre aktører i spil, blandt andet DBU, men Egedal Kommune har ikke kunnet vente på, om DBU ville tage en endelig beslutning om de vil opføre et anlæg på grunden.

”Kriminalforsorgen har lidt travlt. De har en bunden opgave og skal være færdige med deres nye, samlede arresthus i 2025. Det er et stort og komplekst byggeri, så vi regner med, at vi nu med denne politiske godkendelse kan komme videre,” siger Karsten Søndergaard.

Lokal ærgrelse

Der har også lydt en del kritiske røster i Ballerup Kommune, hvor man mener, at arresthuset passer dårligt ind i de planer, der ellers er for området, og hvor Ballerup Kommune på sin del har planlagt et stort erhvervs- og boligområde ved Kildedal.

”Egedal har vurderet, at de vil bruge en del af arealet til et arresthus og det er deres beslutning. Vi har valgt en noget anden profil, hvor vi vil udvikle vores del i de kommende år med op til 1000 boliger og 10.000 arbejdspladser. Man kan sige, at det nye arresthus kommer til at ligge langt fra stationsområdet, der er det mest interessante område. Det område ejer Ballerup og det vil vi fortsætte med at udvikle sammen med Pension Danmark,” siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Hos Egedal-borgmesterens partifælle i Ballerup, Kåre Harder Olesen, er der udtalt undren over beslutningen.

”Det er deres beslutning, men det er en beslutning der undrer mig. Det er ærgerligt og man burde måske drøfte det i bycirkel-samarbejdet. Jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad bevæggrundene for beslutningen er, men det er synd for det samlede udtryk for det område. Jeg ved godt, at det skal ligge i den nordlige del af området, men det vil stadig komme til at påvirke det samlede udtryk for hele det område, som ellers var planlagt til erhverv og boliger,” siger Kåre Harder Olesen.

Han understreger, at det ikke handler om, at han mener det vil være utrygt at placere et arrresthus der.

”Jeg synes personligt ikke, at det, som nogen har fremført, vil være farligt at bo i nærheden af et arresthus. Men ’perception is reality’ (på dansk: Opfattelse er virkelighed, red), og hvis folk eller virksomheder får den opfattelse, så er det sådan det bliver. Jeg synes under alle omstændigheder, at det er ærgerligt, at man har taget den beslutning,” siger Kåre Harder Olesen.

FAKTABOKS:

Arresthuset forventes at fylde cirka 250.000 kvadratmeter areal i alt. Heraf cirka 26.000 kvadratmeter bebyggelse i 2-3 etager af høj arkitektonisk kvalitet.

Der vil være plads til omkring 240 arrestanter som afventer at komme for domstolen.

Byggeriet skal erstatte ni gamle arresthuse og skal være færdigbygget i 2025.

Kilde: Egedal Kommune

FAKTABOKS:

Kriminalforsorgen står for driften af arresthuse, åbne og lukkede fængsler. Arresthusene er for varetægtsfængslede, som endnu ikke er dømt, mens fængslerne er for dømte.

I praksis er der dog arrestafdelinger i flere fængsler, ligesom et antal dømte afsoner i arresthuse.

Kilde: Kriminalforsorgen