Apoteket tester for antistoffer

På Ballerup Apotek kan man nu få lavet corona-antistoftest. Foto: Kaj Bonne

Som noget helt nyt kan man nu blive testet for Covid-19-antistoffer på udvalgte apoteker - blandt andet her i Ballerup, hvor man i løbet af den første uge har testet 30 personer og fundet én positiv.

Af Mia Thomsen

Den minder mest af alt om en lille graviditetstest, som den ligger der på disken på Ballerup Apotek. Men, som teksten på den lille, hvide test-brik angiver, er det ikke babyer men spor af Covid-19, der bliver kigget efter.

Den lille test er nemlig et af de nyeste tiltag i arbejdet med at opspore hvor mange, der har været smittet med coronavirus. Testen viser, om man har antistoffer i blodet og dermed har haft en tidligere coronavirus-infektion.

Det er Apotekerforeningen, der – efter at have fået antistoftesten valideret af Statens Serum Institut – har besluttet at tilbyde testen på udvalgte apoteker i landet.

I Ballerup har apoteker Ute Pørksen, der driver fem lokale apoteker, taget imod tilbuddet og fået de små antistoftests hjem.

”Vi er i forvejen vant til at vaccinere folk, og der kommer flere og flere af den slags sundhedsydelser på apotekerne, så jeg synes, det giver god mening at tilbyde antistoftesten her på Ballerup Apotek,” siger Ute Pørksen.

Testen kan tages af alle og uden forudgående tidsbestilling. Det kræver et lille prik i fingeren, en dråbe blod og ti minutters ventetid, så er der svar på, om man har antistoffer i blodet eller ej.

30 testet i Ballerup

Men hvorfor overhovedet teste for antistoffer?

”Jeg ved godt, at nogle har været lidt skeptiske over, at man nu tilbyder denne antistoftest til alle. Men jeg synes ikke, vi skal stille os til dommer over, om det er godt at få vished eller ej. Det må være helt op til den enkelte, om man har lyst til at få det undersøgt. Der er jo nogen, som går rundt og er i tvivl, om de har haft corona eller ej, og egentlig gerne vil have det at vide. Så det synes jeg, de skal have mulighed for og derfor tilbyder vi nu antistoftesten her i Ballerup,” forklarer Ute Pørksen.

Alle farmaceuterne på apoteket er blevet uddannet i at udføre de nye antistoftests, og her i løbet af den første uge har der været 30 kunder, som har taget testen – heraf har en enkelt haft antistoffer i blodet.

På landsplan er cirka 2000 blevet testet på landets apoteker, heraf var 85 positive, svarende til 4,5 pro-

cent.

Testen undersøger for to forskellige typer antistof – den ene, IgM, er dem man udvikler tidligst efter en coronavirus-infektion, den anden, IgG, produceres senere i forløbet. Men begge er altså indikatorer på, at man har haft coronavirus.

Man ved endnu ikke, hvor meget beskyttelse dannelsen af antistoffer giver mod virussen fremadrettet. Generelt betyder antistoffer mod en sygdom, at man er immun over for den, men fordi Covid-19 er en ny sygdom, er det ikke endeligt bekræftet, at det også gælder denne.

Først får man et lille stik, så samler farmaceuten en dråbe blod op med en lille pipette og putter det på testen í feltet mærket med S. Der tilsættes en dråbe løbevæske i felt B, og så venter man i ti minutter på, at der kommer røde streger i målefeltet. Den øverste streg ud for C er kontrolfeltet, der viser, at testen er udført korrekt. Hvis man har antistoffer i blodet vil der komme streger ud for de to felter IgM og IgG. Fotos: Kaj Bonne

FAKTABOKS:

• Testen undersøger, om man har dannet antistoffer mod coronavirus SARS-CoV-2, som er den virus, der kan give sygdommen COVID-19.

• Hvis antistoftesten er positiv, har man med al sandsynlighed haft COVID-19. Hvis man får et negativt resultat, har man sandsynligvis ikke været smittet.

• Generelt betyder antistoffer mod en sygdom, at man er immun over for den. Fordi COVID-19 er en ny sygdom, er det dog ikke endeligt bekræftet, at det også gælder denne.

• Uanset hvilket resultat, antistoftesten viser, bør man fortsat følge myndighedernes anbefalinger for at begrænse smitte såsom god håndhygiejne og fysisk afstand mm.

• Der er en vis usikkerhed forbundet med testresultatet, men ifølge Statens Serum Institut er de benyttede tests blandt de bedst tilgængelige på nuværende tidspunkt. Sandsynligheden for et korrekt resultat er beregnet til over 90 procent. Der findes på nuværende tidspunkt ingen test, der giver et 100 procent sikkert resultat.

Kilde: www.apoteket.dk