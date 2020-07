Vejarbejdskaos i Ballerup

Rugvænget er nødtørftigt lappet og venter nu på at blive gjort færdig i næste uge igen. I mellemtiden er Kornvænget blevet færdig og genåbnet for trafik.

Total trafikkaos på Rugvænget efter to kolliderende vejarbejder. Det var en fejl, og kommunen har nu udskudt det ene et par uger.

Af Mia Thomsen

I midten af juni gik vejarbejdet i gang i krydset Hold-an Vej/Kornvænget. Der skulle laves en mere sikker overgang for gående og cyklister, og mens arbejdet stod på, var der lukket for al trafik.

Skulle trafikanter til Kornvænget, Nyvej eller Bygvænget blev de i stedet omdirigeret til Rugvænget. Så langt så godt.

Men så skete der – noget overraskende – det, at der pludselig også blev igangsat et større vejarbejde på Rugvænget. Torsdagen efter lukningen af Kornvænget begyndte store maskiner at fræse asfalten af Rugvænget, hvilket naturligvis resulterede i total trafikkaos, da der i forvejen var ekstra pres på vejen på grund af lukningen af Kornvænget.

Vi har kontaktet Ballerup Kommune for at høre, hvad pokker der foregår – og hvorfor man sætter et vejarbejde i gang på en vej, som bliver brugt som midlertidig omkørselsvej.

I gang igen i uge 30

Annemarie Arnvig Jørgensen, som er afsnitsleder for anlægsafsnittet i Center for By, Erhverv og Miljø kan godt forstå, at mange trafikanter blev frustrerede over situationen, og hun forklarer, at det bestemt heller ikke var særlig hensigtsmæssigt.

”Entreprenøren som skulle lægge nyt slidlag på Rugvænget havde søgt om tilladelse til at gå i gang under forudsætning af, at trafikken kunne afvikles, mens arbejdet stod på. Men det var en fejl, det viste sig hurtigt allerede torsdag, da han startede med at fræse det gamle lag asfalt af,” forklarer hun og tilføjer, at kommunen hurtigt allerede samme dag lukkede arbejdet ned og bad entreprenøren lappe hullerne på vejen og vente, til de kunne få lagt en ny tidsplan.

Derfor ligger Rugvænget nu noget medtaget hen, mens arbejdet på Kornvænget blev gjort ekstra hurtigt færdigt, så der kunne åbnes for trafik igen allerede i fredags – en uge tidligere end planlagt.

Nu er planen, at vejarbejdet på Rugvænget går i gang igen i uge 30. Annemarie Arnvig Jørgensen tør ikke sige præcis, hvor længe det kommer til at tage. Men højest et par uger.