Hvordan vil du gerne holde sommerferie i år?

SPONSORERET INDHOLD: Meget tyder på, at vores sommerferie bliver lidt anderledes, end vi før har været vant til. Det kan derfor være en god idé at overveje, hvad du og familien skal finde på, hvis flytrafikken endnu er indstillet. Heldigvis er Danmark et smukt land, og der er mange muligheder for en hyggelig, dansk sommer alligevel – det handler blot om at søge dem.

Af SPONSORERET INDHOLD

Tag bilen med rundt i Danmark

Danmark har mange skønheder, hvilket I nu har mulighed for at se. Tag derfor bilen og kør på opdagelse i landet, hvor der både er mulighed for flotte sandstrande, store skove, badesøer og ikke mindst lækker mad. Når I tager bilen, er der masser af plads til frihed, da I ikke skal have planlagt turen til punkt og prikke. Vil I derfor gerne til Skagen den ene dag og Løkken den tredje, så er dette ikke et problem, da ”kør-selv-ferie” er lig med uendelige, frie muligheder.

Hvis du ikke har en bil, så er leasing af bil til sommer muligt hos Scanleasing, så du sagtens kan tage på kør-selv-ferie i Danmark alligevel. Det er nemlig muligt at sæsonlease, og måske du bliver så glad for at have mulighed for bil, at du vælger en helt anden bil, når efteråret og hverdagen igen står for døren.

Pak rygsækken og udforsk landet igennem offentligtransport

Den offentlige trafik er god i Danmark – selvfølgelig er den bedre, jo tættere I kommer på storbyerne – men det er muligt at pakke en taske og komme afsted på ferie med toget eller bussen. Køb en billet og se, hvor I ender henne, eller hav flere destinationer planlagt, hvis I har ferie i længere tid.

Måske familien endnu ikke har været på Rømø, Fanø eller en anden dansk ø. Så kan i med fordel bestille en billet og tage færgen. Man behøver nemlig ikke at køre i en bil for at komme med færgen. Det er muligt at gå ombord på færgen – og det kan være en helt anden oplevelse, end når man bare sidder i bilen.

Dansk sommer og en cykelferie

Det danske sommervejr kan variere meget, men hvis vejrudsigterne er solrige og varme, så pak en rygsæk og hop på cyklen. Tidligere var cykelferier meget populære, da det er en helt anden måde at holde ferie på. Det er en aktiv ferie, hvor I kan få en masse frisk luft samt sjove og anderledes oplevelser. Aktive ferier er meget populære, hvorfor en cykelferie kan blive et stort hit, hvis I får planlagt det godt – og ikke mindst har det gode vejr med jer.

Hvis du og familien allerede har kørt vejene tynde i jeres område, så smid cyklerne bag på bilen og kør til et helt andet område. Der er mange hjørner i Danmark, som I ikke har cyklet rundt i. Er du eksempelvis til flade stykker, så søg mod Vestjylland – eller er du til et bakket terræn, så tag en tur til Østjylland. Danmark kan sagtens give en sjov og hård oplevelse, når I cykler fra sted til sted.