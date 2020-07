Hurra for de varme hænder

Seks af de otte velfærdstalenter deltog ved receptionen på rådhuset. Fra venstre er det: Pernille Ørnstrup, Lærke Özden, Sandra Contreras Sørensen, Maria Louise Weinrich Sørensen, Diana Blom og Michelle Katrine Pedersen. Mattias og Nurije havde ikke mulighed for at deltage.

FOA og PenSam har udvalgt de 100 største talenter indenfor velfærdsområdet. Otte af dem kommer fra Ballerup.

Af Mia Thomsen

For tredje år i træk har pensionsselskabet PenSam og fagforbundet FOA kåret landets største ’velfærdstalenter’ – altså unge som arbejder indenfor vælfærdsområdet og yder en særlig forbilledlig indsats som fortjener anerkendelse.

100 talenter fra hele landet er udpeget i år, og af disse er otte ansat her i Ballerup Kommune. De arbejde i børnehuse, plejecentre og Hjemmeplejen, hvor de hver dag gør en særlig forskel for de mennesker de har med at gøre på deres arbejde.

Rollemodeller

Ideen med at hylde ’Velfærdens Talenter’ opstod som en pendant til Berlingskes årlige Talent 100-liste, som hylder de 100 mest talentfulde unge i dansk erhvervsliv.

De udvalgte er alle under 36 år, og de er indstillet af kollegaer og chefer, som ønsker at hylde dem for deres faglighed og funktion som rollemodeller.

”De otte unge fra Ballerup Kommune er gode eksempler på mennesker, som brænder for deres arbejde, og som sætter en ære i den danske kernevelfærd. Der er tale om nogle af de unge, som fremtiden skal bygges på, og derfor er det helt på sin plads, at de nu bliver hædret som rollemodeller – sammen med 92 andre unge fra hele landet. Vi er stolte af at have så dygtige medarbejdere her i Ballerup,” siger formand for social- og sundhedsudvalget, Lolan Marianne Ottesen.

Vigtigt arbejde

Alle de unge velfærdstalenter skulle have været hyldet ved en stor reception på Christiansborg, men grundet coronasituationen har dette ikke været muligt.

I stedet arrangerede Ballerup Kommune i sidste uge en mindre reception for de lokale talenter, som fik et kunstværk med hjem som tak for deres store indsats.

”Som borgmester bliver jeg glad over at se, at vi har så mange unge, dygtige velfærdstalenter i Ballerup Kommune. På hver deres måde har de gjort sig positivt bemærket, så det fortjener stor hyldest. Det er vigtigt at hjælpe vores ældre, syge, unge, psykisk sårbare og børn, og med udpegningen af disse velfærdstalenter sætter vi fokus på dette vigtige arbejde med og for vores svageste borgere,”siger borgmester Jesper Würtzen.

FAKTABOKS: De otte velfærdstalenter fra Ballerup:

• Diana Blom, pædagogmedhjælper, Børnehuset Ellekilde

• Lærke Özden, social- og sundhedsassistent, Plejecenter Egely

• Maria Louise Weinrich Sørensen, social- og sundhedshjælper, Hjemmeplejen Team 5

• Mattias Tollow, social- og sundhedshjælper, Hjemmeplejen

• Michelle Katrine Pedersen, social- og sundhedshjælper, Hjemmeplejen

• Nurije Ibraimi, social- og sundhedsassistent, Plejecenter Rosenhaven, Liljen

• Pernille Ørnstrup, social- og sundhedsassistent, Hjemmeplejen

• Sandra Contreras Sørensen, social- og sundhedshjælper, Plejecenter Lundehaven, 1. sal