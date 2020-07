TEC flytter til Ballerup bymidte

TEC i Ballerup har i mange år ligget på Telegrafvej. Om tre-fire år rykker de teltpælene op og flytter til Baltorpvej, hvor de vil få fælles campusområde med Next.

Erhvervsskolen TEC Ballerup rykker til Ballerup midt. Bygningerne på Telegrafvej er nu sat til salg.

Af Ulrich Wolf

Efter en årrække med beliggenhed på Telegrafvej i Ballerup vil erhvervsskolen TEC nu flytte. Bygningerne er sat til salg og et nyt projekt er i gang.

Meningen er, at TEC i løbet af de kommende tre-fire år vil rykke til Ballerup midt, hvor man vi leje sig ind i nye bygninger på Baltorpvej. Men først skal bygningen, der tidligere husede Ordblindeinstituttet og Kasperskolen, på grunden rives ned.

På Baltorpvej vil TEC etablere fælles campus med Next og dermed skabe en form for erhvervsuddannelses-knudepunkt.

”Vi vil skabe et fælles campus med Next. Vi synes det giver god mening at dele campus med en anden uddannelsesinstitution, der er rettet mod erhvervslivet. Vi skal ikke dele lokaler, men altså have et fælles campusareal. Detailplanlægningen går i gang i løbet af det kommende år, og vi håber, at det hele er klar i slutningen af 2023 eller begyndelsen af 2024. Det er naturligvis stadig meget tidligt i forløbet. Men planen er klar,” siger Morten Emborg, direktør for TEC.

Det ’nye’ TEC vil få 6000 kvadratmeter at boltre sig på og kommer altså til at ligge mere stationsnært i fremtiden.

Godt klima

Ifølge Ballerup Kommune er det SB-gruppen, der har forkøbsret til arealet og altså dem, der med stor sandsynlighed vil bygge det nye TEC-hus.

”Vi bliver i Ballerup fordi vi har et rigtig godt samarbejde med Ballerup Kommune. Der er et godt uddannelses- og erhvervsklima i byen og det vil vi gerne være en del af. Samtidig er der er stor udvikling i gang i Ballerup Kommune, som vi mener vi kan få meget ud af,” siger Morten Emborg, som også pointerer, at TEC’s planer er mere generelle.

”Vi arbejder som helhed for at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive. Derfor skal vi have bedre faciliteter og målrette de enkelte skoler mod de elever og de fag, der findes på skolerne. Det betyder også, at nogle af de fag, som findes i Ballerup nu, vil rykke til eksempelvis Hvidovre. Men først og fremmest handler det om at investere i fremtiden,” siger Morten Emborg.

Del af udviklingen

De nuværende bygninger er altså nu sat til salg, men vil forblive skole, indtil det nye TEC er færdigbygget. Efterfølgende vil bygningen indgå som en del af det store byudviklingsprojekt i området. Men det er endnu uvist, hvem der vil købe det.

”Bygningen på Telegrafvej vil blive en del af det kommende udviklingsprojekt i området. Men det bliver ikke Ballerup Kommune, der køber det. Kommunen køber ikke noget. Men det vil formentlig forblive som det er, men med et andet formål,” siger Steen Pedersen centerchef i by, erhverv og miljø i Ballerup Kommune.

Under alle omstændigheder er endnu et projekt ved at tage form, der skal skabe en yderligere fortættet og sammentømret bymidte i Ballerup.

FAKTABOKS: TEC Ballerup

På TEC Ballerup kan man tage flere forskellige erhvervsuddannelser som for eksempel smed, finmekaniker og elektriker. Derudover huser skolen også det tekniske gymnasium H.C. Ørsted Gymnasiet