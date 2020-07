Workshop med nomerne

På lørdag besøger forfatteren bag nomer-bøgerne, Jan Kjær, Kulturhus Måløv med quiz, sjov og tegneworkshop.

Af Mia Thomsen

En af tidens mest populære børnebøger for de mindre er serien om nomerne. Nu kommer forfatteren bag bøgerne, Jan Kjær, til Kulturhus Måløv og holder to sjove workshops for børn i alderen 4-8 år. Det er lørdag den 18. juli klokken 10-10.45 og igen klokken 11.30-12.15.

Børnene kommer til at quizze, grine, lære at tegne deres helt egen nom og måske være med til at finde på et godt monster til den næste bog om nomerne.

Gratis billetter fås på biblioteket eller bib.ballerup.dk.