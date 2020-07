Kulturhus på hjul

I morgen komme børnebibliotekaren et smut forbi Eskebjerggård med ladcyklen fuld af gode historier og saftevand.

Af Mia Thomsen

Børnebibliotekaren fra Kulturhus Måløv tager på udflugt til Eskebjerggård tirsdag den 14. juli klokken 14-15.30.

Ladcyklen bliver fyldt med saftevand og en stabel sjove bøger for både børn og voksne. Så bare kom forbi plænen mellem blok 3 og blok 5 og find et godt sted at sidde og lytte, når børnebibliotekaren læser højt af nogle af de bedste historier.

Hvis det regner, flytter oplæsningen over ved ”trekanten”.

Hvis man ikke kan nå det den 14. juli, er der også mulighed for saftevand og gode historier tirsdag den 28. juli samme tid og sted.