Find nærende og sund catering

SPONSORERET INDHOLD: Mange mennesker i dagens Danmark vil gerne spise sundt og varieret. Vi tænker over, hvad vi putter i munden. Det er normalt nemt nok til hverdag, hvor vi selv står for indkøb til dagens forskellige måltider. Men det kan være lidt sværere, når vi spiser ude eller vil bestille catering til et stort selskab. Her skal man både overveje faktorer som pris, leveringsmulighed og rammer, foruden hvorvidt menuen er sund.

Af SPONSORERET INDHOLD

Nogle cateringfirmaer leverer fed mad til julefrokosten, mens andre specialiserer sig i salater og vegansk mad. Spørgsmålet er, om man kan finde et firma, der leverer sund catering, der kan få munden til at løbe i vand. Et bud, hvis man befinder sig København, kunne være Hooked. Her kan du få leveret sunde kuverter med alt fra Tempura rejer over lakseburger til grøn salat.

Forskelligt, hvad kunden definerer som sundt

Det er vigtigt at huske på, at som kunde er det dig, der har definitionsretten. Det vil sige, at når du skal bestille catering, så er det din forståelse af, hvad der er sundt, der gælder. Det er meget forskelligt, hvad forbrugere definerer som sundt. For nogle er det, at retterne mest består af grøntsager og salat. For andre handler det om at få så meget rent kød som muligt.

For en helt tredje typer af forbruger betyder sundhed økologi og en vished om bæredygtighed. De går op i klimamærkning, dyrevelfærd og økologi. De senere år er der kommet et større fokus på at være sund og spise rigtigt. Derfor stiller danskere i dag krav til deres catering om at være sund på den ene eller den anden måde.

Sund catering i København

I hovedstaden findes der et hav af forskellige muligheder, når det kommer til catering. Byen emmer af forskellige kulinariske tilbud. Mange restauranter og caféer har efterhånden fået øjnene op for potentialet ved catering. Catering er en stor efterspørgsel, når der skal holdes kæmpe fest – hvad enten det er bryllup eller konfirmation.

Da københavnerne overordnet set går op i sundhed og kost, så er der selvfølgelig mange former for sund catering her. Det kunne være restauranter, der specialiserer sig i fisk eller alt godt fra havet. Det kunne også være den grønne vegetarrestaurant, der leverer utraditionel julemad. Mulighederne er mange, og det kan være fordelagtigt med lidt research, inden man bestiller. Ofte kan man sammenligne menuer og priser blot ved at slå sund catering i København op på nettet.

Her kan man også finde anmeldelser og få kontaktoplysninger til det enkelte cateringfirma.

Omsorg for gæsterne

At vælge at bestille sund catering kan faktisk også ses som at drage omsorg for sine gæster. Det er selvfølgelig altid gavmildt at bestille meget mad til andre, men her tænker man også på gæsternes sundhed. Da flere og flere går op i sundhed, vil det helt sikkert også blive modtaget med kyshånd blandt gæsterne, hvis værten har gjort sig overvejelser om sundhed i bestillingen.

Det kan give værten lidt ekstra kredit at have bestilt noget uden for meget fedt og kød, hvis der eksempelvis er mange vegetarer i forsamlingen.