Guide: Dét skal du prøve, hvis du besøger en dansk storby

SPONSORERET INDHOLD: I de senere år er Danmark som rejsemål blevet et spændende alternativ til andre europæiske storbyer og den klassiske charterferie – og selv for almindelige danskere, der ønsker at opleve kulturel diversitet og underholdning, er byer som Aarhus og København blevet så populære valg, at man faktisk de senere år har set en tendens til, at man hellere tager toget til København end at køre til udlandet.

Men hvad er det egentlig, der gør, at København er så spændende for udlændinge og danskere? Og hvad er det, der gør, at man vælger eksotiske badestrande og oldhistoriske byer fra til fordel for en nordeuropæisk og kold by som Aalborg eller Odense?

I artiklen her kigger vi ind i, hvad man ikke må gå glip af, hvis du selv vælger en dansk storbytur som rejsemål – læs med og find inspiration til din næste ferie.

En by med kulturel diversitet uden klasseopdeling

En af de ting, man særligt i København har fået ros for, er, at man ikke på samme vis som i eksempelvis London eller Paris lader sin by skille af klasseopdeling. For selvom den danske hovedstad da bestemt er en by, hvor der er plads til folk af alle sociale klasser og opvækst, ser man ikke denne forskel i gadebilledet, hvis man går en tur i byen.

Netop denne sammensmeltning af forskellige samfundslag er ret generel og almindelig i hele Danmark, men specielt i København kan man sidde på en cafe med brunch en almindelig tirsdag formiddag i selskab med både iværksætter-succeser, kendte og den lokale vagabond – uden at det på nogen måde virker hverken ualmindeligt, anspændt eller på anden vis ubekvemt.

Vil man gerne se den københavnske diversitet på tæt hold, bør man da også tage et smut forbi den verdenskendte fristad, Christiania, hvis tilstedeværelse er både problematisk og ønsket – men hvis atmosfære er så speciel, at turister og interesserede kommer hele fra verden for at opleve den.

Hjemsted for en af verdens ældste monarkier

Udover en særpræget kulturel diversitet er København også hjemstavn for en af verdens allerældste monarkier, hvis afstamning kan spores tilbage til vikingetiden, og hvis tilslutning kun bliver større hos det danske folk.

For selvom monarkiet i sin funktionelle forstand hører fortiden til, er det et system, man i Danmark har valgt at beholde og værne, som var det bedsteforældrene til en hel generation. Denne kærlighed til kongehuset og opbakning til dets eksistens kan bestemt også mærkes i de københavnske gader, hvor flere århundredes kongestyre har sat sit præg, men hvor en befolkningsopbakning samtidig er så personlig, at man kan have svært ved at skelne mellem forholdet til monarkiet sammenholdt med ethvert andet familiært forhold.

Og selvom regenten og monarkiet ikke er en formalitet og funktion, man i Danmark er speciel god til at hverken hylde eller hædre, er det alligevel forbundet med en så central og opsigtsvækkende respekt, at man næsten ikke har mulighed for at forstå den som udefrakommende, der ikke selv bærer samme nationalitet.