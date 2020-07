Sådan får du fingrene i en lækker burger på Sjælland

SPONSORERET INDHOLD: Du sidder måske lige nu og tænker over hvad du skal spise til aftensmad. Det kan være du bare har lyst til at kaste din krop i grams med en stor fedtet burger, lige efter dit eget hoved? Grillen burgerbar har 4 restauranter i København, og du kan både komme til frokost og aften, og spise lige hvad du vil, med lige det tilbehør der skal til.

Af SPONSORERET INDHOLD

Men hvis du ikke er i humør til at tage ud at spise, så kan du få leveret via take-away modulet, via hjemmesiden – så der er rig mulighed for burger på Sjælland.

Burger på Sjælland – det er ingen kunst, specielt ikke når man specialiserer sig i det, og når kvaliteten absolut er i højsædet. Og hvis du bestiller på take-away, så pakkes din burger i miljøvenlig indpakning, så miljøet skånes for plast, så du på den måde med den bedste samvittighed kan nyde de mest saftige burgere.

Du kan få en menu for kun 89 kroner, og selvom prisen er lav, så er kvaliteten høj, og hvis du vælger at afhente din mad, så kan du til din menu få en dåse sodavand til kun 10 kr, hvilket må siges at være et billigt alternativ, men hører du til dem der er mere til shakes, så kan de fås to-go til kun 20 kr.

Der er meget at vælge imellem, og du kan få den lige som du vil have den

Selve grundmodellerne af burgerne er glimrende i sig selv, men du kan også vælge alle mulige add-ons, så du kan bygge den helt som du vil have den – også hvis du er et kødmonster, der gerne vil have to eller endda 3 bøffer, eller en ekstra bøf og lidt bacon. Der er nemlig rig mulighed for at få en burger på Sjælland, som falder lige i din smag.

Der følger fritter med i menuen, så hvis du ikke har nok i din konge-burger, så kan du fylde de sidste huller ud med en gang fritter, og proppe vommen til randen med det dip der følger med.

Hvis det er så heldigt at du er studerende, så kan du faktisk få 20% rabat på din mad ved fremvisning af gyldigt studiekort, så hvis du er studerende kan du spise dig mæt i et festmåltid for kun lige godt 70 kr.

Selv i den situation hvor du ikke spiser kød er der et alternativ, nemlig den der kaldes ”The Loofah”, som er veggie-alternativet med en økologisk friteret mexibøf, så du kan tage med ud sammen med de venner der insisterer på at skulle have deres kød. Så det er også muligt at være med på den grønne linje med denne type burger på Sjælland.