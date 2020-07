Fejr sommeren med en gode og billige burgere!

SPONSORERET INDHOLD: Sommeren er over Danmark, og det betyder at det er tid til at slynge grillen frem. Er du iblandt de unge studerende, så kan du endelig fejrer at uddannelsen er overstået, eksamenerne er bestået eller bare at ferien er kommet! Er du forælder i stedet, så har du børn der skal fejres; og findes der noget bedre at fejre sæsonen end med god mad og en samlet familie?

Af SPONSORERET INDHOLD

Svaret er jo nej. Det er hyggeligt at tage grillen frem og have et langt havebord til buffet med salater, flute, lidt pølser og hvad man ellers kan finde på – og så kan man også lave billige burgere, pølser og andet. Det er festligt, det er muntert og rart, og tiden går ganske hurtigt, imens alle ved selskabet har det fantastisk.

Undgå oprydningen

Man kan sige at det klassiske problem ved at holde de gode grillfester med mange gæster og meget mad, er hvor meget ekstra arbejde der egentlig skal laves. Der ved alle jo at det er nemmere at gå hen til et sted, som sælger billige burgere – og det er jo også god mad!

At vælge den nemme løsning kan måske kritiseres; men som man siger, tid er penge. At vælge at tage hen og få billige burgere behøver ikke at være ensbetydende med, at man går ned på kvaliteten. Den kan sagtens være både juicy, mør og smagfuld uden at have kostet det største, eller kræve en enorm mængde sved på panden.

Udover det så vil man også have alle med ved selskabet, fremfor at en skal stå og passe grillen og gå glip af de sjove anekdoter og spændende sladderhistorier. Samtidig skal man huske, at når selskabet er gået, og man pludselig mærker trætheden fra at være på i så mange timer, så skal man ikke stå og rydde op.

Man kan lave så meget andet

En kritik af den nemme løsning kan også lyde, at man er ikke sammen i så langt tid; og det er rigtigt i den forstand, at man tænker, at man kun mødes for at spise billige burgere, men dette kan jo mere ses som det lille pitstop i en større familietur. Her bliver burgeren lige så meget benzinen, der gør, at festen kan vare noget længere, og man kan planlægge en heldagstur ud af det, hvor der bliver gået, oplevet og spist.

At brede det ud på denne måde giver også flere minder og muligheder for historier, uanset om det er forlystelsespark, skovtur eller shoppetur. Det er ting som bringer mere med hjem og se tilbage på, fordi det ikke bare er den klassiske fest med den samme grillbuffet, som man havde sidste år og året før det.