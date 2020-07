Sådan sparer du penge på dine lån

SPONSORERET INDHOLD: At optage et lån er oftest ingen sag, straks værre er det, når der skal betales af på lånet. Rigtig mange danskere har flere forskellige former for lån, hvad enten det er kreditkortgæld, forbrugslån eller banklån. Har man mere end et lån, så kan det hurtigt blive en dyr affære, når der skal betales renter af de forskellige lån, men vidste du, at du kan sammenlægge dine forskellige lån til ét samlet lån? Læs med her og bliv klogere på hvad det vil sige at sammenlægge lån.

Af SPONSORERET INDHOLD

At optage lån er den typiske løsning på at få råd til mere

Der kan være mange gode grund til at optage et lån. Rigtig mange voksne danskere har lån, og oftest er optagelsen af et lån den eneste mulige løsning i en situation, hvor man har brug for flere penge, end der står på kontoen.

At optage lån kan gøres på mange forskellige måder, og der findes forskellige typer af lån. Oftest optager man et banklån eller et realkreditlån, hvis man står og skal købe et hus, en bil eller anden form for ejendom. Derudover kan der være mange andre årsager til, at man har brug for at låne penge. Står man eksempelvis og mangler penge til forbrug, eller har man udset sig noget, som man virkelig godt kunne tænke sig, så kan man optage et forbrugslån.

Det smarte ved forbrugslån og andre lignende låntyper er, at man oftest kan ansøge om disse former for lån online. Det kræver oftest ikke ret meget mere, end at man har sit NemID ved hånden, når man skal optage et sådan lån. Denne hurtige og nemme løsning på at få flere penge på hånden, kan i nogle tilfælde ende med, at man pludselig har optaget flere lån, end man har råd til at betale af på i det lange løb.

Det er desværre ikke helt billigt at optage et lån uden sikkerhed, da der oftest kommer høje renter på, der skal betales. Har man optaget flere af sådanne lån, så kan det blive en dyr månedlig udgift af betale af på flere forskellige lån. Heldigvis findes der er en løsning, som kan være med til at sænke de månedlige udgifter til afbetaling af lån.

Med et samlelån får du mere luft i det månedlige budget

Der findes rigtig mange udbydere af forbrugslån, og hvert lån har sine fordele og dertilhørende ulemper. Først og fremmest er det vigtigt, at man har øje for renten, når man optager et lån. Det er oftest lånets rente, som kan gøre det svært at få råd til at betale af på lånet. Har man optaget flere forskellige lån, og har man derfor flere renter og lån, der skal afdrages på, så kan det gå hårdt ud over ens månedlige budget.

Med et samlelån kan du få mere luft i økonomien. Det kan være mange grunde til, at man har flere forskellige lån, og det er meget almindeligt at have mere end ét lån, men alligevel kommer det oftest bag på en, hvor dyrt det er at betale af på flere lån på én gang.

Et samlelån er et lån, hvor du samler både gæld og udgifter i ét lån, så du kun betaler ét sted og med én fast rente. Ved at sammenlægge dine dyre lån kan du få mere luft i økonomien, så du ikke behøver at sidde så stramt i det, blot pga. de lån du har optaget, og som det var meningen, at der skulle forsøde hverdagen snarere end det modsatte.

Hvad er et samlelån?

Et samlelån er en lånetype, hvor du samler alle tidligere lån til ét lån. Når du sammenlægger forskellige lån fra forskellige lånudbyderes hos en enkelt långiver, har du lavet et samlet lån.

Det er muligt at sammenlægge forskellige låntyper, så hvis du fx har en kreditkortgæld og et forbrugslån, så kan du sagtens sammenlægge disse lån til ét samlet lån. Det kan være en fordel at sammenlægge lån, fordi du derved sparer penge på dine lån.

Der findes forskellige udbydere af samlelån, der hver især tilbyder forskellige løsninger på at betale af på de lån du allerede havde. Højst sandsynligt vil du ved hver af de forskellige samlelånsudbydere bliver tilbudt en bedre samlet rent, end dem du allerede har. Det er renterne, som er den værste pengesluger, når der skal betales af på lånene, og derfor kan du være heldig at spare en hel del penge på at sammenlægge dine lån.

Det kan samtidig spare dig for en hel del besvær og bekymringer kun at skulle betale af på ét lån. Med et samlelån får du større overblik over din privatøkonomi, og det synes pludselig ikke så uoverskueligt at tjekke sin konto.

Hvis du gerne vil have mere luft i økonomien og et større overblik over din privatøkonomi, så besøg Bankly.dk og få et tilbud på et samlelån fra flere forskellige banker.