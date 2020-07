Naturjagt om Søndersø

Naturjagten består af en ’’plade’’ med ni billeder fra naturen omkring Søndersø. Børn og voksne kan så gå eller cykle omkring søen og se, om de kan finde alle stederne. Foto: Natur på Tur

Hele sommerferien inviterer Oplev Furesø og Natur på Tur på skattejagten ’Naturjagt’ omkring Søndersø.

Af Mia Thomsen

Sommerferien er allerede skudt godt i gang for store og små, og for rigtig mange bliver årets sommerferie holdt under hjemlige himmelstrøg.

”Med Naturjagten kan I gå eller cykle på jagt sammen og se, om I kan finde alle billederne på pladen. Det er ofte langt nemmere at motivere børnene til en gåtur, når der er noget at gå efter,, fortæller naturformidler Nina Bonnén Mourier, der står bag det lokale initiativ ’Natur på Tur’.

Naturjagten er gratis at deltage i, og turen omkring Søndersø er på cirka 5,5 kilometer. Pladen til Naturjagten kan downloades på www.naturpåtur.dk/naturjagt.

Undervejs er det muligt at hoppe i søen flere steder – blandt andet fra badebroen på søens nordlige bred.