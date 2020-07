Nye boliger og haver på vej til Blokhaven

Beboerne i Blokhaven har med stort flertal stemt en helhedsplan igennem, der blandt andet indeholder nye p-pladser og haver til en del af stuelejlighederne.

AAB’s afdeling 106 Blokhaven i Skovlunde gør klar til et stort udviklingsprojekt, der blandt andet omfatter nye boliger, p-pladser og haver.

Af Ulrich Wolf

Ballerup Bladet modtog forleden en mail fra en beboer i Blokhaven, der undrede sig over, hvad der egentlig sker i Blokhaven i forbindelse med et stort projekt, som hun føler sig meget dårligt informeret om af afdelingsbestyrelsen.

Anja Nielsen skriver blandt andet:

”Jeg besluttede mig for at skrive dette brev, da jeg blev bekendt med et rygte om, at alle stuelejlighederne her i Blokhaven skal have egne haver på bekostning af vores fællesarealer. Kan det virkelig passe, at boldbaner og græsplæner inddrages til stuelejlighedernes haver?”

Markant flertal

At der skal indrettes haver i Blokhaven er ikke bare rygter, men et vedtaget projekt, der skal i gang i løbet af året. Det fortæller formand for afdelingsbestyrelsen, Jens Nyboe Stilling Sørensen.

”Det er en proces, der har været i gang i tre år. Vi har solgt et stykke af vores parkeringsplads til projektet omkring den nye bymidte i Skovlunde, og derfor ville vi forbedre resten af vores areal med en helhedsplan, der omfatter grønne områder, nye affaldsløsninger og 28 nye p-pladser. Dertil kommer, at vi vil opføre 14 nye rækkehuse og samtidig tilbød vi, at to tredjedele af lejlighederne i stueetagen kan få adgang til en lille have. Det fremlagde vi i februar på et afdelingsmøde, og et markant flertal stemte for planen,” siger Jens Nyboe Stilling Sørensen, som fortæller, at over 60 af de fremmødte på mødet stemte for, mens 11 stemte imod.

Han fortæller samtidig, at der ikke vil blive opkrævet ekstra husleje for de beboere, der får haver, udover den huslejestigning, der i forvejen kan komme i forbindelse med helhedsplanen.

”Det er en del af fællesskabet. Vi har plads til, at en del af stuelejlighederne kan komme til at få et lille stykke have, og vi mente, at det faktisk også ville fjerne nogle ’sorte pletter’ og skabe mere tryghed. Så det er et projekt, vi glæder os meget til. I forhold til kritikken vil jeg sige, at vi har efter vores opfattelse hørt alle parter, og vi står helt inde for processen,” siger Jens Nyboe Stilling Sørensen.

Den færdige helhedsplan bliver præsenteret for offentligheden efter sommerferien.