IT-hjælpen åbner igen

Ballerup Biblioteks IT-café er lukket på grund af corona. I stedet er oprettet en telefonlinje, hvor frivillige sidder klar med hjælp og gode råd om computer, mobiltelefoner eller tablets.

Af Mia Thomsen

Ballerup Biblioteks IT-café har længe været et velbesøgt tilbud for folk med store og små IT-problemer. Desværre satte corona-lukningen en stopper for tilbuddet.

Indtil IT-cafeen får lov at vende tilbage, åbner Ballerup Bibliotek derfor en telefonlinje for borgere med behov for vejledning til IT. En gruppe af bibliotekets frivillige sidder klar ved telefonen og tager imod henvendelser.

Telefonlinjen har nummer 41 75 00 97 og holder i første omgang åbent mandage og tirsdage klokken 10-12 fra midt i juli. Her kan man ringe og få vejledning til at løse mange af de IT-problemer, man kan opleve med sin mobiltelefon, tablet eller computer. Hvis der er behov for at se på noget sammen, kan det foregår over en videosamtale, som personalet også vejleder til.

Den telefoniske IT-hjælp er et midlertidigt tilbud. Så snart det er muligt, åbner Ballerup Bibliotek IT-cafeen igen og giver hjælp til de mennesker, der møder op med IT-problemer.