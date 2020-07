Stor fejring af Sankt Jakobs dag

Efter en god vandretur og aftensmad er der andagt i kirken - efterfulgt af musik og sang i ’blodbøghaven’ i anledningen af Sankt Jakobs Dag næste lørdag.

Der er vandring, fællesspisning og musik på programmet når Ballerup Sogn og Pilgrimshuset Albergue fejrer Sankt Jakobs Dag 25. juli.

Af Mia Thomsen

Ballerup Sogn og Pilgrimshuset Albergue har arrangeret en festlig og afvekslende dag med både vandring, andagt, spisning, koncert og fællessang, når der lørdag den 25. juli fejres Sankt Jakobs Dag.

Dagens første oplevelse er en bustur fra sognegården i Ballerup til Furesøbad klokken 12, hvor deltagerne deles i to hold – et der skal gå en 4,5 kilometer lang rute til Farum Kirke og et andet hold, der skal gå ad Jakobstierne ti kilometer rundt om Farum Sø.

Ved 15-tiden kører bussen retur til Ballerup igen, hvor der er kolde drikke og snacks i Pilgrimshuset Albergues hyggelige have.

Klokken 17 er der andagt i Ballerup Kirke, hvor sognepræst Inge Meibom taler kort om betydningen af pilgrimsvandring gennem tiderne. Der vil også være smuk orgelmusik og bibeltekster, der omhandler vandring og ”livets mange veje”. Derefter er der fælles aftensmad i den nye sognegårdsbygning i Ballerup.

Klokken 19.15 afsluttes aftenen med musik. Cellist Ida Johanne Kühn Riegels, som har rejst mange hundrede kilometer rundt i Europa med sin cello, kommer cyklende ind i Ballerup sogns nye og stemningsfulde ’blodbøghave’, hvor hun fylder aftenen og haven med smuk cellomusik, inden festen slutter med fællessang klokken 20.

Tilmelding til hele eller dele af dagen skal ske senest 17. juli til kordegnen på telefon: 44 60 90 51.