Få din tegning på tøjet

Der er virtuelle workshops med Makerspace i sommerferien. På onsdag handler det om at overføre tegninger til vinyltryk på tøj.

Af Mia Thomsen

Man kan være med til sjove og kreative aktiviteter i Ballerup Biblioteks Makerspace, der laver virtuelle workshops hver onsdag i skolesommerferien.

Onsdag den 22. juli handler det om at give kærlighed til gammelt tøj, så man igen får lyst til at trække den gamle trøje over hovedet.

Man kan for eksempel lære at overføre en tegning til en t-shirt eller sweatshirt med vinyltryk og få tip til kreative sy-teknikker.

Workshoppen foregår digitalt klokken 10.30-12, og gratis billetter kan fås på biblioteket eller bib.ballerup.dk.