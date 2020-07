Bæredygtigt bofællesskab

Bofællesskabet Staldhusene kommer til at bestå af 42 rækkehuse i forskellige størrelser samt et stort fælleshus. Illustration: Tegnestuen Vandkunsten/NREP

Endnu et moderne bofællesskab med fokus på bæredygtighed og energivenlighed er på vej til Sydlejren på den gamle flyvestation.

Af Mia Thomsen

Det er populært at flytte i bofællesskaber og der bygges flere og flere her i lokalområdet. Også i Sydlejren på den gamle Flyvestation Værløse er et nyt et af slagsen på vej. Navnet er ’Staldhusene’ og det kommer til at bestå af 42 ejerboliger i forskellige størrelser samt et stort fælleshus.

Bofællesskabet har fokus på bæredygtighed og energivenlighed og bygherre er NREP, der er medlem af RE100, som er en global sammenslutning af virksomheder, der ønsker at gå forrest i den grønne omstilling. Med medlemskabet har NREP forpligtet sig til, at alle de ejendomme, virksomheden ejer, får 100 procent af deres elektricitet fra grønne energikilder.

”Vi er opsatte på at gå forrest i den grønne omstilling, og derfor er vi glade for at finansiere Staldhusene. Her er vi med til at fremme det bæredygtige og CO2-neutrale byggeri som blandt andet blive understøttet af solceller på taget af bofællesskabets 290 kvadratmeter store fælleshus og af muligheden for at få solceller på taget af sin bolig,” fortæller senior development manager i NREP, Lars Bock.

Indflytning næste år

Det er Danhaus som står for selve byggeriet og alle husenes elementer bliver produceret på deres fabrik i Esbjerg.

”Danhaus er bygget på en grøn tankegang – både med hensyn til energiforbruget i de huse, vi bygger, og med den omtanke, vi udviser for det omgivne samfund. Siden begyndelsen har vi haft fokus på bæredygtigt byggeri og bygger kun huse i miljøvenlige materialer med et lavt energiforbrug,” fortæller adm. direktør for Danhaus, Johannes Schmith.

Staldhusene opføres i Sydlejren og kommer til at ligge lige ved siden af det andet bofællesskab ’Mageløse’ og overfor den kommende daginstitution. De 42 boliger opføres som rækkehuse i størrelsen 60 til 130 kvadratmeter.

På nuværende tidspunkt er halvdelen af boligerne solgt, og de kommende beboere tæller både børnefamilier, ægtepar hvor børnene er flyttet hjemmefra, folk der bor alene med deres barn og enlige. Aldersspændet blandt bofællesskabet kommende voksne beboere går lige fra 30 til 70 år, oplyser de på deres hjemmeside.

De første beboere forventes at flytte ind i efteråret 2021, resten i løbet af 2022.

FAKTABOKS: Om Staldhusene

• Bofællesskabet står klar til indflytning i 2021 og 2022

• Der bliver 42 rækkehuse plus et stort fælleshus

• Boligstørrelser mellem 60 og 130 m2

• Priserne ligger mellem cirka 2,3 og 4,5 millioner kroner.

• NREP er bygherre og står for projektet; Vandkunsten er arkitekterne og Danhaus entreprenørerne

• Lokalplanen for området inkluderer også sportshal, naturområde, mm.

• Man kan se mere på Staldhusene.dk