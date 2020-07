Beboerhus udsat for hærværk

Onsdag i sidste uge blev glashavebordet smadret. Torsdag gik det ud over havelågen. De frivillige i Beboerhuset Rugvænget er kede af hærværk. Privatfoto

læserbrev Tænk sig at unge mennesker går ind i Beboerhuset have (ved Rugvænget Skole) for at lave hærværk

Af En frivillig fra Beboerhuset Rugvænget