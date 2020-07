Politi uge 29

Genrefoto Foto: www.politi.dk

døgnrapporten Her er sidste uges døgnrapport fra politiet:

Af Redaktionen

Indbrud på Egeskolen

Den 14. juli klokken 00.57 bliver der anmeldt indbrud på Egeskolen i Jonstrup. Et vindue var brudt op – formentlig med koben, oplyser Nordsjællands Politi.

På skolen var et computerskab opbrudt og et ukendt antal bærbare computere blev stjålet. Tre unge mænd er blevet set løbe fra stedet, og dem vil politiet naturligvis gerne have en snak med. De tre beskrives som:

A: Mand, mellemøstlig af udseende, 15-20 år, ca. 175 cm høj, brun i huden med mellemlangt sort hår. Iført stribet trøje/jakke og medbragte rygsæk. Talte dansk.

B: Mand, dansk af udseende, 180-190 cm med lyst hår. Iført shorts.

C: Mand og derudover ikke yderligere oplysninger om signalement.

Man kan kontakte Nordsjællands Politi på telefon 49271448 eller 114 døgnet rundt.

Indbrud i villa på Skovvej

Tirsdag aften den 14. juli anmeldte en villaejer på Skovvej et indbrud, der var sket samme dag i tidsrummet cirka 13.45 til 18.30. En patrulje undersøgte stedet, hvor det viste sig, at der var skaffet adgang til huset via et opbrudt vindue. Huset var gennemrodet, men der er ikke på nuværende tidspunkt overblik over, hvad der er stjålet fra stedet.

Københavns Vestegns Politi hører gerne fra vidner på telefon 4386 1448.

Narkokørsel på Hækmosen

Tirsdag den 14. juli klokken 00.25 stoppede en patrulje fra Vestegnens Politi en bil på Hækmosen i Herlev.

Den 26-årig mandlige bilist blev testet med narkometer, og det gav udslag for hash. Den 26-årige mand erkendte at have røget hash to dage før, men nægtede ellers forholdet.

Oveni en sigtelse for narkokørsel blev han også sigtet for at køre uden førerret, da han efter en tidligere frakendelse ikke havde fået generhvervet førerretten. Han blev anholdt og taget med til blodprøvekontrol.

Vækket af indbrudstyve

Onsdag den 15. juli klokken 02.34 modtog Københavns Vestegns Politi en anmeldelse om, at to personer havde forsøgt at bryde ind i et hus på Birkemosevej i Ballerup. Ejeren var vågnet op og havde set de to personer, der var på vej op på 1. sal.

Da de mistænkte så ejeren, løb de fra stedet. Ejeren så dem kun kort og beskriver de to som almindelig af bygning og den ene var iført en rød jakke. Efter episoden kunne ejeren konstatere at intet var stjålet fra huset.

Butikstyveri i Ballerup

Onsdag den 15. juli klokken 14.34 blev en patrulje sendt til Grantoftecentret, hvor personalet havde tilbageholdt to mindreårige drenge, som var mistænkt for at stjæle fire poser slik. Over for politibetjentene erkendte de to drenge butikstyveriet. På grund af deres unge alder, blev værge og de sociale myndigheder underrettet, oplyser Vestegnens Politi.

Overså rødt lys og påkørte bil

Torsdag den 16. juli klokken 07.56 blev der ringet 112 i forbindelse med et færdselsuheld mellem to biler i lyskrydset ved Ballerup Boulevard og Marbækvej.

Politi og ambulance kørte til stedet, hvor undersøgelser viste, at føreren, en 22-årig mand fra København, af en bil, var kørt over for rødt på Ballerup Boulevard og ind i en bil, der kom fra Marbækvej, ført af en 25-årig mand fra Vedbæk.

Den 22-årige blev sigtet for at køre over for rødt, hvilket han erkendte. Nu venter der et efterspil, der som udgangspunkt vil være en betinget frakendelse af førerretten i tre år plus 2.500 kroner i bøde.

Den 25-årige blev kørt til tjek på skadestue. Der skete betydelig materiel skade, oplyser Vestegnens Politi.

Bil beslaglagt

Fredag den 17. juli klokken 13.47 blev en patrulje opmærksom på en bilist som holdt i tomgang på Ballerup Boulevard. Da betjentene henvendte sig til føreren, konstaterede de, at manden ikke havde kørekort. Samtidig erkendte den 31-årige mand, at han havde ført bilen uden at være berettiget til det.

Da manden tidligere havde kørt uden kørekort, vurderede betjentene, at der var hjemmel til at beslaglægge bilen.

Beslaglæggelsen vil nu blive indbragt for retten, som vil tage stilling til om bilen skal endeligt konfiskeres, oplyser Vestegnens Politi.

Stor bøde for at køre uden førerret

Lørdag den 18. juli klokken 00.10 standsede en patrulje en bil til rutinekontrol i Persillehaven i Herlev. Den 31-årige fører havde kørselsforbud og blev derfor sigtet for at køre uden førerret.

Kørsel uden førerret koster 7.000 kroner i bøde første gang, hvorefter bøden stiger. Tredje gang kan bilen konfiskeres.

Indbrud i villa

Søndag den 19. juli anmeldte en villavejer på Dalbugten, at der havde været indbrud, mens man væk i tiden fra den 13. til 19. juli. En patrulje undersøgte stedet, hvor et vindue var brudt op og elektronik, smykker m.v. var stjålet.

Københavns Vestegns Politi hører gerne fra vidner, som måtte have bemærket noget mistænkeligt i gerningstidsrummet – telefon 4386 1448 døgnet rundt.

Spirituskørsel i Ballerup

Søndag den 19. juli klokken 01.05 foretog en politipatrulje et rutinetjek af en bil på Harrestrupvej i Ballerup. Betjentene vurderede at både passager og fører lugtede temmelig meget af alkohol og derfor blev føreren testet med alkometer hvilket viste en promille på 1.5. Herefter blev den 19-årige fører anholdt og taget med på politigården for at få taget blodprøve.

Spirituskørsel koster som udgangspunkt en netto-månedsløn. Hvis promillen er over 1.2 så får man en ubetinget frakendelse af kørekortet i 3 år.