”Det er dejligt at kunne hjælpe”

Hvis man har ringet til myndighedernes corona-hotline har man måske snakket med Niels Christoffersen fra Ballerup. Han er én af 200 fastansatte hjemmeværnsfolk, der hver dag svarer på spørgsmål fra danskerne. Foto: Jacob Kongsmar

Hjælp Rigtig mange danskere har under coronakrisen haft spørgsmål til blandt andet de retningslinjer, der kommer fra myndighederne. En af dem, der sørger for, at danskerne får svar, er Niels Christoffersen fra Ballerup.

Af Mia Thomsen

Niels Christoffersen fra Ballerup har siden marts taget telefonen på den myndighedsfælles hotline – kendt som corona-hotlinen – i Jonstruplejren.

”Jeg er utrolig glad for at kunne skabe tryghed. Vi hjælper dem der ringer. Nogle har et spørgsmål, som de skal have svar på. Andre skal have tryghed i, at det de har læst på nettet er rigtigt. Jeg er supervisor og får derfor også nogle af de svære kald. Det er utrolig dejligt, at vi kan give tryghed til dem der ringer. Det gør mig glad,” fortæller han.

Niels kan via en iPad hente svar på mange af de spørgsmål, der kommer fra danskerne. Samtidig bliver han opdateret med de nyeste retningslinjer, når han møder ind på job. Niels kan også trække på medarbejdere fra blandt andet Sundhedsstyrelsen og Rigspolitiet, hvis der kommer spørgsmål, som ikke er beskrevet i de eksisterende retningslinjer.

Hjemmeværnet støtter

Fredag eftermiddag 6. marts klokken 13.30 bad Rigspolitiet om støtte til bemanding af den nationale corona-hotline.

Hotlinen blev allerede etableret i slutningen af februar af sundhedsmyndighederne med bistand fra Beredskabsstyrelsen. Men efterspørgslen steg siden hen, og derfor blev Hjemmeværnet bedt om at støtte.

Hjemmeværnet er vant til at stille med et stort antal personer med kort varsel. I starten var det frivillige i Hjemmeværnet, men da hotlinen gik over til at være mere permanent, ansatte Hjemmeværnet mere end 200 personer til, i døgndrift, at svare på spørgsmål fra borgerne. Det er Rigspolitiet som har ledelsen af hotlinen, og her leverer Hjemmeværnet således en stor del af bemandingen.

For Niels Christoffersen var det naturligt at springe til. Med en baggrund som både coach, leder og telefonsælger lå jobbet på hotlinen lige for:

”For mig var det helt naturligt at springe til, nu hvor jeg har muligheden for det. Jeg har som tidligere sælger en serviceorienteret tilgang til andre mennesker. Jeg spørger dem, hvad jeg kan hjælpe med – og så giver jeg dem et svar ud fra de guidelines vi har. Det er dejligt at kunne hjælpe på den måde,” siger han.

En atypisk opgave

Hjemmeværnet er en del af det danske beredskab, og det er derfor naturligt for dem at støtte i situationer, som den vi har stået i siden coronapandemien ramte. Chefen for Landsdelsregion Øst i Hjemmeværnet er stolt af den indsats Niels Christoffersen og de øvrige på hotlinen leverer

”Jeg kan kun være glad for og stolt af den indsats vores soldater leverer. Det er en atypisk opgave for en soldat, men viser også, at vi kan bruge vores militære færdigheder til at løse mange typer opgaver for samfundet. Hver dag kan vores soldater give svar på nogle af de mange spørgsmål folk har. Det er jeg rigtig glad for. Jeg er også virkelig glad for det meget gode samarbejde, vi har haft med Rigspolitiet, Beredskabsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed,” siger Oberst Peer Sander Rouff.