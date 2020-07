Fra små skår til smukke smykker

Lærke Olsen laver alle smykker i hånden. I øjeblikket har hun værksted hjemme i forældrenes villa i Egebjerg. Foto: Kaj Bonne

Unikt Den 28-årige smykkedesigner Lærke Olsen importerer 2000 år gammelt glas fra Romerriget og forvandler de gamle glasskår til unika smykker.

Af Mia Thomsen

28-årige Lærke Olsen fra Ballerup har altid haft en passion for smykker. Lige fra hun var barn, samlede hun på sjove ting fra naturen. Det kunne være alt fra bark til melonkerner, som blev forvandlet til smykker – med blandet succes men altid med stor kærlighed og nysgerrighed.

Siden er også passionen for at rejse og grave sig ned i historien i de lande, hun besøger, kommet til.

Alt dette har den uddannede smykkedesigner formået at kombinere i sit nystartede smykkefima ’Roman by Ello’, som lige nu på grund af coronakrisen er flyttet hjem i forældrenes store villa på Edelsmindevej i Egebjerg. Her sidder Lærke og saver og filer på livet løs i små stykker af 2000 år gammelt glas fra Romerriget.

Glasset finder og importerer hun fra statsautoriserede antikvitetsforhandlere i Israel, der har fået lov at sælge begrænsede mængder af glasstykkerne, som er fundet ved forskellige arkæologiske udgravninger.

Glasset i fokus

”Jeg kan godt lide ting, der ikke er det gængse og normale,” siger Lærke, mens hun viser, hvordan hun filer ganske forsigtigt på det lille, bitte stykke glas, der om mange timer har den helt rette form og kan passe ned i den lille sølvindfatning, der ligger på bordet ved siden af.

”Det er jo nærmest et lille stykke verdenshistorie, som man giver nyt liv,” forklarer hun og finder en hel kasse frem med små stykker glas, der bare ligger og venter på at bliver forvandlet.

Glasstykkerne er rå og ujævne – nogle næsten helt matte og sandede i overfladen, andre klare og skinnende i både blå og grønne nuancer.

”Det er glasset, der er i fokus. Fordi det er så udtryksfuldt i sig selv. Designet har jeg udviklet, så det passer til den klassiske, enkle skandinaviske stil, som jeg også selv kan lide” forklarer Lærke, der understreger at alle glasstykker er lovligt importeret og certificeret, så man er helt sikker på både glassets ægthed og at det ikke stammer fra gravrøveri.

Hun fortæller også, at hun kun bruger glasskår – altså små dele af noget der allerede er ’’gået i stykker’’. Hun forarbejder ikke glassets overflade, men skærer og sliber det i hånden, så formen passer til det enkelte smykke.

Tandlægehjælp

Det har været en lang proces at finde ud af, hvordan hun kan få smykkerne til at se ud, som hun ønsker. Alene det at finde en måde at arbejde med glasset på, så det ikke går i stykker, har været en udfordring.

”Glasset er super besværligt at arbejde med, fordi det selvfølgelig kan gå i stykker. Jeg prøvede alt muligt til at starte med for eksempel laserskæring og vandskæring, men det virkede ikke, for elementerne er simpelthen for små,” forklarer Lærke, der derfor saver og filer alle glasstykker i hånden.

Dernæst kom udfordringen med at få glasset til at sidde fast i metalindfatningerne. Også her har hun været igennem et hav af metoder og materialer, inden hun fandt en god løsning – noget overraskende hos en dentalvirksomhed i Herlev.

Samme materiale som man bruger til tandfyldninger, bruger Lærke nu til at få glasset sat fast i sølv- eller guldindfatningerne. På den måde er det stadig den rå glasoverflade, der kan ses og mærkes på smykkets overflade – hvilket var præcis, hvad Lærke ønskede.

Overskud i år

Til at begynde med, forsøgte Lærke at kaste sig ud i livet som selvstændig smykkedesigner på fuld tid. Men det ensomme pillearbejde, hvor hun sad bøjet over smykkerne med fil og sav i timevis hver dag, blev lidt for ensformigt.

”Jeg blev helt bims af det, så nu har jeg også fået arbejde som vikar på Hedegårdsskolen. Det er jeg virkelig glad for.

Det er det helt perfekte match for mig lige nu. Så kommer jeg ud af huset og har nogle kollegaer og laver noget andet. Når jeg så kommer hjem, kan jeg arbejde med smykkerne og koncentrere mig om det,” siger Lærke, der selv synes, hun har fået meget godt gang i smykkebiksen, selvom den kun er en deltidsbeskæftigelse.

”Jeg regner med et overskud i år, og håber på at komme ud til nogle forhandlere – eventuelt museer. Min drøm har aldrig været at blive en ny Pandora, men jeg håber selvfølgelig, at jeg kan komme til at leve af det. Jeg har et stort ønske om, at finde en fem-seks forhandlere i Danmark, som vil sælge mine smykker. De skal ikke være tilgængelige i hver en butik,” fortæller Lærke og tilføjer:

”Så drømmer jeg også om en dag at have min egen butik med guldsmede ansat.”

Man kan læse meget mere om Lærkes smykkeeventyr på Romanbyello.com