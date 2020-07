Skovlundes Thomas rykker nordpå

Som en fisk i havet: Thomas Lylloff på gulvet i butikken. Snart får de glæde af han i Jægerspris, hvor han skal være salgschef med ansvar for vin, spiritus, øl og vand. Foto: Arkivfoto

Nye græsgange Uddeler Thomas Lylloff fra SuperBrugsen Skovlunde takker af efter knap 13 år, hvor han udover sit arbejde i butikken også har ydet en kæmpe indsats for det lokale foreningsliv og altid har stået klar med en hjælpende hånd ved både store og små arrangementer.

Af Mia Thomsen

Man skal ikke bo eller færdes ret længe i Skovlunde, før man hører om Thomas fra Brugsen.

Det er da også kobberbryllupstid for Thomas Lylloff og hans SuperBrugsen i Skovlunde, men det er samtidig skilsmissetid, for Thomas har fundet en anden.

Med udgangen af juli måned må de mange og trofaste kunder i Superbrugsen vinke farvel til deres meget afholdte uddeler gennem tolv og et halvt år, Thomas Lylloff, som skal på nye eventyr. Han har nemlig fået job som salgschef – en nyoprettet stilling – i den selvstændige SuperBrugsen Jægerspris.

”Det er selvfølgelig underligt at skulle væk fra et sted, hvor man har brugt så meget tid gennem de sidste mange år.

Men jeg har det godt med det. Jeg synes, jeg afleverer en butik i topform,” fortæller Thomas Lylloff, som vi – stik mod hans natur – har tvangsindlagt til at sidde med måsen i kontorstolen i baglokalet på han nydeligt ryddede kontor.

”Jeg vil jo hellere være derude,” siger han og slår med hovedet ud mod butikken.

Det ved vi godt. Men nu skal han lige sidde stille en times tid, mens avisen er på besøg.

Mindre kontor mere butik

Thomas har ryddet op, ikke fordi vi skulle komme, men fordi der kun er et par uger til, at en anden – endnu ikke navngiven person – overtager kontoret og jobbet som uddeler i SuperBrugsen Skovlunde.

Oprydningen har åbenbaret et hav af flasker, som han har fået i tidens løb. Rødvin og portvin står i rækker i reolen, som snart skal tømmes.

Vinflaskerne og længslen efter at ’være på gulvet’ danner tilsammen en del af forklaringen på, hvorfor Thomas forlader Skovlunde til fordel for Jægerspris.

”Jeg skal op og være vinmand, som jo er min helt store interesse – og også det jeg har arbejdet meget med her i Skovlunde,” fortæller han.

Som uddeler er der rigtig meget ’’papirarbejde’’, ledelse og tid på kontoret, som ikke er Thomas’ førsteprioritet. Derfor har han igennem længere tid leget med tanken om – og talt med sin kommende chef, uddeleren i Jægerspris – at skære lidt mere ind til benet og kommet til at beskæftige sig mere med hans store passion; vin.

”Vi har snakket om det i noget tid. Forretningen i Jægerspris står overfor en kæmpe ombygning til 35-40 millioner kroner, så nu gav det bare mening. Det bliver rigtig spændende at være med til så stor en forandring. Samtidig kommer jeg op til en uddeler, som har samme interesse for vin, som jeg har. Det glæder jeg mig også til, for her står jeg meget alene med det,” forklarer Thomas, der har gjort SuperBrugsen i Skovlunde til lidt af et eldorado for vinelskere.

Hvad der kommer til at ske med den store vinafdeling i Skovlunde ved Thomas ikke.

”Altså, der kommer jo nok ikke én, der går ligeså meget op i vin som mig. Men vedkommende skal nok finde sin egen måde at gøre tingene på,” siger Thomas.

Et kæmpe aktiv for Skovlunde

Når man taler med folk i lokalområdet om Thomas Lylloff, fremhæver de altid hans store engagement i det lokale foreningsliv og de små og store arrangementer, der finder sted i og omkring Skovlunde.

Ordet ’ildsjæl’ dukker jævnligt op, når folk skal beskrive ham, og derfor blev han – ikke overraskende – kåret som ’Årets Skovlundeborger’ i 2016. Dengang som nu blev han rost for sit store arbejde med at hjælpe både lokale unge, skæve eksistenser og flygtninge med at få en fod indenfor på arbejdsmarkedet. Han står også altid klar med en hjælpende hånd, når der er arrangementer i lokalområdet, ligesom han yder en stor og trofast støtte til det lokale idræts- og foreningsliv.

»Thomas er virkelig et aktiv for Skovlunde. Uden ham ville livet blive meget sværere for rigtig mange mennesker her i Skovlunde,« sagde lokalrådsformand Jens Minnet dengang.

Det er ikke mindre sandt i dag, og en hurtig gennemgang af de senere års avisartikler, hvor Thomas Lylloff er nævnt, viser da også, at ni ud af ti handler om, hvordan han har støttet forskellige lokale foreninger med tusindvis af kroner.

Superveteran på grønsværen

”Det handler selvfølgelig om, at jeg bor lokalt. Vi flyttede herud i ’95. Ungerne har spillet basket og fodbold og hvad ved jeg. Så vi kender jo gud og hver mand,” siger Thomas, som forklaring på, hvorfor han er så integreret en del af lokalsamfundet.

Thomas og familien bor stadig i Ballerup – i en lejlighed på tredje sal i Hedeparken, hvor han netop har slæbt et 80 kilo tungt vinkøleskab med plads til 230 flasker op.

”Jeg sagde også til min kone, at så behøver jeg nok heller ikke nogen fødselsdagsgaver de næste mange år,” griner Thomas, der udover vin også har stor interesse for fodbold.

Han spiller selv stadigvæk. Hans 52 år giver ham plads på BSF’s superveteranhold – og det er sådan cirka det eneste, der er ’’helligt’’ for ham i forhold til at holde sig væk fra arbejdet i brugsen – den ugentlige mandagstræning med fodboldkammeraterne.

”Jeg arbejder meget. Sådan er det. Jeg har ikke haft en ugentlig fridag i fem-seks år, og det kan selvfølgelig godt mærkes på kroppen, at man ikke er tyve år længere. Men jeg kan stadig slå min søn i tennis,”griner Thomas.

Han og konen har også lige købt racercykler, så ikke alene afleverer han en butik i topform, han er også selv i topform her op til den store skiftedag.

Der er afskedsreception for Thomas i SuperBrugsen Skovlunde torsdag den 20. juli klokken 10-12 og igen klokken 15-18.