Seks gode sommerbøger

En klassiker, som er en af de bøger, som de lokale bibliotekarer anbefaler til sommerlæsningen. Foto: privatfoto

Inspiration Hvad skal du læse i sommerferien? De lokale bibliotekarer har plukket en buket af skønne bøger, som du kan nyde i liggestolen, ved stranden, i haven eller hvor du nu holder sommerferie i år.

Af Ulrich Wolf

Den hjertevarme

”Svar på Helgas brev” af Bergsveinn Birgisson

Læs denne bog, hvis du har lyst til at komme i det skønneste selskab med en gammel islandsk fårebonde og hans livs kærlighed, Helga.

Den 90-årige fåreavler Bjarni sidder på plejehjemmet med pen og papir og skriver et langt brev til Helga, nabokonen han aldrig fik, og som han aldrig glemte.

Undervejs i brevet kommer vi med til Island i 1940’erne – helt med ud på de islandske marker og ind i staldene, hvor vi ligefrem kan lugte fårenes uld. Og hele tiden henvender Bjarni sig til Helga i et forsøg på at forklare – måske erkende?

– hvorfor det gik, som det gik.

Det er en sjældent stemningsfyldt og meget troværdig kærlighedshistorie, der ovenikøbet byder på flere gode grin undervejs.

Romanen blev nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris i 2012, og det er fuldt fortjent.

Den næsten klassiske

”Nora” af Merete Pryds Helle

”Nora” er det danske bidrag til bogserien Ibsen NOR, hvor nordiske forfattere har fortolket Henrik Ibsens berømte karakterer.

I Merete Pryds Helles ”Nora” får vi forhistorien til Ibsens ”Et dukkehjem”, hvor hustruen og moderen, Nora, til sidst får nok af hjemmets kvælende favntag og bryder fri.

Hos Merete Pryds Helle følger vi Noras opvækst i norsk fjeldidyl som enebarn af en dominerende alenefar.

Vi er med på sidelinjen, når Nora udforsker sin tidlige seksualitet, og når hun som ung falder pladask for sin kommende ægtemand. Vi ser hvordan hun – tilskyndet af mændene i sit liv – går fra at være et videbegærligt barn til at blive en kvidrende hustru med pæn-pige syndrom, hvis eneste rolle i livet er at behage ægtemanden.

”Nora” er hurtigt læst, men sent glemt: Merete Pryds Helle har et poetisk skriftsprog, der åbner Noras indre og ydre verden op og gør hendes liv aktuelt for os i dag.

Den uhyggelige

”Ondskabens hotel” af Stephen King

Hvis sommeren bliver for varm, kan du køle dig grundigt af med denne isnende psykologiske gyser, som bliver fortalt skiftevist af en mand, en kvinde og deres lille søn.

Faderen, som er tørlagt alkoholiker, bliver fyret og er derfor tvunget til at tage et job som opsynsmand på et vinterlukket hotel. Da de flytter ind på hotellet, viser det sig, at sønnen har overnaturlige evner: Han kan fornemme folks tanker og se ud i fremtiden, og han forudser, at det kommer til at gå grueligt galt med hans far.

Kings beskrivelse af faderens tiltagende psykose er uhyggeligt overbevisende. Samtidigt er vinterens snestorme med til at isolere den lille familie på hotellet og understreger følelsen af at være fanget – både fysisk og psykisk.

”Ondskabens hotel” kan i øvrigt også få angstens sved til at springe, hvis du finder den som film.

Den store nordiske

”Byens spor” af Lars Saabye Christensen

Lars Saabye Christensens trilogi ”Byens spor” handler om livet i efterkrigstidens Oslo, om de store historiske linjer og de små menneskeskæbner.

Vi følger en række familier fra efterkrigsårene til 1960’erne – en periode, hvor samfundet udvikler sig fra fattigdom til begyndende velstand, hvor normer bliver brudt, og konventioner og vaner bliver sat på prøve af en fremadstormende ungdom.

Centralt i trilogien står familien Kristoffersen med far Ewald, mor Maj, sønnen Jesper og lillesøster Stine og deres livs op- og nedture i boligkomplekset Fagerborg, som bliver et billede på det norske samfund Christensen har en særlig evne til at gøre personlige erindringer til fælles stof, og han er eminent til at udfolde, hvordan store samfundsmæssige forandringer påvirker det enkelte menneske.

De tre bind i ”Byens spor” er et hovedværk i den nye nordiske litteratur. Nyd dem alle tre og bliv klogere på den tid, vi kommer fra..

Den lidt for aktuelle

”Som pesten” af Hanne-Vibeke Holst

I romanen følger vi den danske læge Karoline Branner, der netop er blevet ansat som koordinator i WHO’s afdeling for pandemibekæmpelse i Geneve.

Hun når knap at lande i sit nye kontor, før en ny, dødelig influenza bryder ud, og det er ikke nemt at redde verden, når politikerne tænker på genvalg, embedsmændene på at avancere på karrierestigen og medicinalindustrien på at profitere mest muligt af influenzakrisen.

”Som pesten” er en særdeles velskrevet og handlingsmættet samtidsthriller, der får det til at løbe koldt ned ad ryggen på læseren med tanke på den igangværende Corona-epidemi.

Ligesom i ”Kronprinsesse-trilogien” formår Hanne-Vibeke Holst her at tegne et skarpt billede af moderne kvindeliv midt i en suppedas af politiske magtspil.

Den børnevenlige

”Woodwalkers” af Katja Brandis

Da Carag er 11 år, beslutter han, at han ikke længere vil leve som en puma i skoven, men i stedet vil leve i menneskenes verden. Carag er nemlig changer. Det betyder, at han kan leve både som dyr og som menneske.

Det er dog ikke helt let, for menneskene må ikke vide, at han er changer, og sønnen i den plejefamilie han flytter ind hos, er helt forfærdelig.

Heldigvis bliver Carag optaget på kostskolen Clearwater High, en skole for changere. Der lærer han, hvordan mennesker opfører sig, og hvordan han kan kontrollere sine changer-evner. Og samtidig får han venner, der kan hjælpe ham i kampen mod de fjender, som vil ødelægge menneskeheden.

Der er foreløbig fire spændende bøger om Carag – snup den, før din unge teenager får fingre i den.