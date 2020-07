Ny træner og sejr til Ballerup BK

Det blev en god start for den nye cheftræner i Ballerup BK, Kim Wiborg, da han og mandskabet vandt weekendens kamp med 2-1 over Hvalsø. Foto: privatfoto

fodbold Den seneste uge har været ganske hektisk for Ballerup BK.

Af redaktionen

Først sagde cheftræner Henrik Dick-Nielsen op, da han fik et tilbud, om at blive træner i DS-klubben Husum og et par dage senere startede en ny uge med træning og kamp for de 30 spillere, som pt. kæmper om en plads på Ballerups Serie 1-mandskab.

En ny træner blev hurtigt fundet i Kim Wiborg, der har en lang trænerkarriere bag sig og senest har været teknisk rådgiver i Barcelona Training Academy.

Det var således et meget motiveret Ballerup-mandskab, som lørdag middag spillede helt forrygende fra dommerens første fløjt i kampen mod Hvalsø IF fra Serie 1.

Det var kun spillet otte minutter, da Kevin Fejer sendte en bold ind i feltet, som Daniel Pless satte de krøllede lokker på, og så stod den 1-0.

12 minutter senere broderede Kasper Lorentzen og Thomas Carlsson sig igennem midten af banen, inden bolden blev sendt på kant til Patrick Madsen. Han lagde en lang bold modsat til Kevin Fejer, som køligt sparkede bolden ind til 2-0.

Midt i halvlegen kom Hvalsø bedre med, og de fik reduceret på et fantastisk flot opspil, i øvrigt minuttet efter at Casper Berggren havde haft en stor redning i en identisk situation.

Stillingen holdt til pausen, og 2. halvleg var præget af et Hvalsø-overtag, og en rytme der blev en smule brudt for Ballerup, hvilket er helt naturligt, når mange ting skal testes af. Kampen endte 2-1 til Ballerup, så det var en flot start for den nye træner og efter kampen blev Mickel Stumpe valgt til kampens spiller.