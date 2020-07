Wolfpack klar til nye mål

Wolfpack ser frem til den nye sæson og motivationen er stor for at få endnu en god sæson med intense kampe mod de bedste baskethold i landet. Her fra en kamp i forårssæsonen. Foto: Arkivfoto: Boesenfoto.

Basketball BMS Herlev Wolfpack Basket er for tiden i gang med forberedelserne til en ny sæson. En række nye spillere er kommet til og skal styrke holdet til at nå nye mål.

Af Ulrich Wolf

Basketsæsonen blev, som så meget andet, en noget anderledes affære i foråret 2020.

På grund af coronaudbruddet blev sæsonen stoppet i utide og de sidste kampe blev ikke spillet. Det betød, at spilerne har holdt ’ferie’ i fem måneder. Men det betyder ikke, at alt dermed har ligget stille hos BMS Herlev Wolfpack Basket. Tværtimod.

For tiden er klubben i gang med forberedelserne til den nye sæson. Spillere kommer til og holdet til sæson 2020/21 er ved at blive sat.

Hos sportsdirektør Tommy Nielsen er der optimisme i forhold til den nye sæson, ligesom man kan se tilbage på en absolut godkendt forårssæson, selvom den ikke blev helt efter bogen.

Tilfreds med sæsonen

”Vi nåede vores målsætning med en 6. plads i grundspillet. Vi nåede så ikke til slutspillet inden alt blev afblæst, men det var ganske tilfredsstillende for os. Vi fik slået blandt andet de danske mestre og andre af topholdene, så vi har stor motivation til den nye sæson. Så nu kan vi se frem til en ny sæson med nye mål og nye spillere i truppen. Vi er ikke færdige med at sætte holdet, men vi har allerede fået en del tilgange,” siger Tommy Nielsen.

Han fortæller, at målet for den nye sæson bliver en 6. plads og en plads i slutspillet.

”Vi vil meget gerne i slutspillet og arbejder hen imod oprykning til den bedste liga Pro A i næste sæson. Vi er meget motiverede ovenpå en god sæson,” siger Tommy Nielsen, som erkender, at den lange pause har sat sig lidt hos alle.

”Vi har haft en pause på fem måneder og det er klart, at det sætter sig lidt. Det betyder noget for spillernes tempo og reaktioner, men vi arbejder hårdt for at være klar,” siger Tommy Nielsen, som også håber, at de kommende kampe bliver på ’normal’ vis med tilskuere i hallen.

”Vi håber at spille med tilskuere i hallen. Hvis der ikke sker noget drastisk, så regner vi med at kunne spille indenfor rammerne af forsamlingsreglerne, men nu må vi se tiden an,” siger Tommy Nielsen.

Wolfpacks herrehold spiller sæsonens første hjemmekamp den 8. oktober i Ballerup Super Arena mod Amager.

Nye spillere til Wolfpack:

Wolfpack er i gang med forberedelserne til den nye sæson. Det betyder, at en række nye spillere er kommet til.

Bertrand Awana: Kommer fra NCAA, (college basket i USA).

Bertrand er fra Cameroun og har spillet i NCAA de sidste fire år som startende center.

Nicholas Posborg, 18 år: Kommer fra fra BMS Herlev’s ungdomsafdeling vender hjem efter 1 år på Athlete Institute i Canada.

Nicolas er en del af den danske U18 Landsholdstrup og deltog i B-EM for Danmark i 2018.

Johan Kyed Jensen: Kommer fra BMS Herlev U19 Herrehold bringes op i Basketliga truppen.

Han var i 2019-2020 sæsonen med til at spille BMS Herlev til pokalguld i U19 rækken.

August Hass, 22 år: Holdet har sikret sig 1-årig aftale med landsholdsspilleren

Han trådte sine første basketsko i SISU Basketball hvor af han var med til at få sin Basketliga debut.

Han har 17 officielle U-Landskampe bag sig med et B-EM Guld og All Tournement honorering i 2013.

Derefter gik rejsen til Nord Amerikansk College Basket NCAA hvor han fik Scholarship. I år sluttede det så efter fire år, hvor af han var skolens mest sssisterende spiller nogensinde, kaptajn og blev udtaget til Conferencens All Star hold.