Debat Man hører så meget om plejen af vore kære. Jeg har lige mistet min kone efter 8-9 år med Alzheimer.

Af Flemming de Fries, Møllemosen 15, Måløv

Det værste for mig var, at skulle sende min dejlige kone på plejehjem. Ikke fordi det er forkert, for de har det godt her i Ballerup.

Men fordi, det for mig ville være at svigte min kone og det ville jeg have det dårligt med resten af mit liv.

Jeg svigtede ikke min kone og hun døde herhjemme. Det gik, fordi jeg fik hjælp af hjemmeplejen.

Af hjertet tak til Team 1, lige fra elev til de gamle

rotter i faget. Den varme, tålmodighed og respekt over for os er ubeskrivelig. Det var aldrig gået uden

jer.

Til jer der er så heldige, ikke at skulle have hjælp til jeres kære.

Hjemmeplejen er hverdagens helte.