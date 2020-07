Populært gadekær kæmper med udtørring

Alex Christensen bor lige overfor det lille gadekær i Pederstrup og er ked af, at det er udtørret og lugter. Han vil have Ballerup Kommune til at rense bunden, så der kan komme mere vand og liv i gadekæret. Men det er ikke naturens gang, mener man i Ballerup Kommune. Foto: privatfoto

Natur Det lille gadekær i Pederstrup, som bliver besøgt af rigtig mange dyr og mennesker hvert år er ved at udtørre. Det går ud over dyrelivet og lugter fælt. Nu kræver naboerne handling. Men sådan er naturen, pointerer kommunens naturfolk.

Af Ulrich Wolf

Der er rigtig idyllisk ved den lille sø og det grønne område som omkranser søen i Pederstrup landsby lige ved Ryttergården og Grantoftegård.

Søen har i mange år været hjemsted for ænder, blishøns og mange andre fugle og fisk, men det er ved at være slut.

For søen er ved at udtørre og en del af søen er allerede fuldstændig tilvokset.

Nu kræver naboerne, at Ballerup Kommune tager handling og får renset søen, inden man helt ødelægger dyrelivet og den attraktive plet i Ballerup.

”Jeg har boet her siden 1981 og det er en skøn plet på landkortet. Området har altid været attraktivt og vi har besøg af mange mennesker, der lægger vejen forbi det lille grønne område. Desuden har der altid været et rigt dyreliv. Men det er ved at være slut. Dele af søen er helt tilvokset og der er så lidt vand i resten, at det snart er væk. Det er rigtig synd, og der er endda begyndt at komme lugt-

gener fra det dynd og mudder, som søen efterhånden er,” siger Alex B. Christensen, som bor lige overfor søen.

Han fortæller, at nedturen begyndte for omkring fem år siden.

Suger vandet væk

”Ballerup Kommune begyndte at rydde og beskære træer omkring søen for seks-syv år siden. Efter pres fra naboerne fjernede man en del af de gamle rester fra søen, men man har slet ikke fjernet nok. Der er så meget, der ligger på bunden, at det dræner søen fuldstændig. De store træer og de mange planter, der er vokset ud i søen, suger alt vandet. Forbindelsen mellem de to søer er væk, for den er helt vokset til. Det er på tide, at man får renset op,” siger Alex Christensen, som sammen med naboerne i begyndelsen selv fyldte vand i søen med brandslanger.

”Men vi fik at vide af kommunen, at det måtte vi ikke. Det er selvfølgelig heller ikke den optimale løsning, men nu udtørrer søen helt. Det er synd for dyrelivet, for de mange besøgende der kommer i området og lugten er også generende for naboerne,” siger Alex Christensen.

Han har flere gange været i dialog med Ballerup Kommune om sagen, men trods lovning om handling, er der intet sket.

Men ifølge Ballerup Kommune er der en mening med, at søen ser sådan ud.

Romantisk forestilling

”Det er et afvandingsanlæg og et rekreativt anlæg. Det var en gang en branddam, men det er det ikke længere, så der er intet behov for, at der skal være vand i den. Man har tidligere hældt vand i den, fordi den skulle bruges af brandvæsenet. Men sådan er det ikke længere, så nu lader vi den være som den er,” siger Camilla Hamann, driftsplanlægger i Ballerup Kommune, som af flere omgang har været i dialog med naboerne.

Hun mener, at naboernes ’omsorg’ for, at der skal være vand i søen og et rigt dyreliv er udtryk for ’romantik’.

”Det er en lidt romantisk forestilling om, at der skal være vand i søen, at alt skal være nyklippet og ryddeligt og at der skal være masser af dyr omkring søen. Det er ikke sådan man ’driver’ natur mere. Det må godt være lidt vildt og dyrelivet skal komme naturligt, det skal ikke være menneskeskabt. Desuden kan man sige, at hvis vi skal fylde søen med vand, så går det ud over grundvandet og vandet i vandhanen. Søen må godt være udtørret,” siger Camilla Hamann, som altså ikke lige lægger op til en imødekommelse af naboerne.

Ifølge miljøplanlægger i Ballerup Kommune, Rasmus Christiansen, handler det også om prioritering.

Dyrt drikkevand

”Det er samme situation som sidste år og de små gadekær kan godt være udfordret i tørre perioder. Men hvis vi får 14 dage med regn, så ser det bedre ud igen. Man kunne måske godt forestille sig at rense bunden, men det handler om at prioritere indsatsen. Der er andre projekter, der er mere påkrævede, hvor man får mere natur for pengene,” siger Rasmus Christiansen, der forsikrer, at dyrelivet nok skal finde vej.

”Padder, tudser og salamandre har lagt deres æg og de skal nok klare sig og fuglene finder andre steder at være. Det er naturens gang. Vi ved godt, at når gadekæret er udtørret, så kan det give lidt lugtgener, når ting går i forrådnelse, men som sagt. Når der kommer meget regn, så ændrer det sig,” siger Rasmus Christiansen, som understreger, at området er i periferien af hans normale arbejdsområde, men at han er ferie stand-in for Thomas Christensen, der er den normalt ansvarlige på området.

Han påpeger også, at man ikke bare kan fylde gadekæret op.

”Det er klart, at hvis man fylder gadekæret op med vand, så er der drikkevand og det koster penge. Og den regning skal sendes et sted hen. Så ud fra alle parametre, så lader vi naturen være natur og prioriterer indsatsen,” siger Rasmus Christiansen.

Dermed ser det ud til ,at naboerne, i hvert fald i første omgang, må affinde sig med den tørre sø og vente på regnen, der ifølge vejrudsigterne nok skal vise sig i den kommende tid.