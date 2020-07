Mange nye virksomheder i Ballerup

Der er oprettet 144 nye virksomheder i Ballerup Kommune i det første turbulente halvår af 2020. Det lyder pænt, men der er langt op til de førende kommuner i landet, hvor man har fået oprettet dobbelt så mange virksomheder pr. 1000 indbyggere, trods coronakrisen. Foto: Arkivfoto

I gang Selvom landet har været lukket ned i flere måneder og mange virksomheder bløder, så har der alligevel været gang i iværksætteriet i Ballerup i første halvår af 2020. Der er dog langt til landets højdespringere.

Af Ulrich Wolf

Det er alligevel ikke gået så meget i stå, som man kunne frygte i de seneste måneder. Trods coronanedlukningen og stor krise i stor dele af erhvervslivet, så lever drømmen om at starte egen virksomhed stadig.

Det viser ny analyse fra regnskabsprogrammet Dinero, baseret på tal fra CVR-registret.

En mavepuster

I de første meget specielle halvår af 2020 er der blevet startet 144 nye virksomheder i Ballerup Kommune.

Det giver en placering som nummer 92 på landsplan, idet der blev startet 5,1 nye virksomheder pr. 1000 indbyggere.

Så selvom det lyder af mange nye virksomheder, så er det ikke prangende i forhold til kommuner som Hørsholm og Gentofte, hvor der blev startet 10,7 og 10,3 nye virksomheder pr. 1000 indbyggere.

Generelt er det dog positivt nyt efter et halvår, hvor tallene især de første to måneder efter nedlukningen viste, at antallet af nye virksomheder, måske ikke overraskende, styrtdykkede. Men det ser ud til, at mavepusteren kun var af midlertidig karakter.

En vis afmatning har man dog kunne spore. Antallet af nystartede virksomheder er faldet med 12 procent fra første halvår 2019 til første halvår 2020 og der er registrer et fald i antallet af nystartede virksomheder i 83 ud af landets 98 kommuner.

Det største stigning i antallet af nystartede virksomheder finder man i Middelfart Kommune med en stigning på hele 24 procent, skarpt forfulgt af Billund Kommune med 23 procent og Odder Kommune med 17 procent.