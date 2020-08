Lokale cykler penge ind til lungesyge

Deltagerne på ’Tour de Lunger’ træner to gange om ugen. Her er de en tur i Hellerup for at besøge den cykelbutik, som er hovedsponsor på turen. Om fire uger finder løbet sted, der sender de i alt 25 motionscykelryttere ud på en 548 kilometer lang tur gennem Danmark. Manden bag holdet, Michael Hyldal Præstekjær fra Måløv, står forrest til venstre. Foto: privatfoto

Velgørenhed Michael Hyldal Præstekjær fra Måløv står bag et nyt velgørenhedscykelløb til fordel for børn og unge med lungesygdomme.

Af Mia Thomsen

I Måløv bor familien Hyldal Præstekjær, som tæller mor Ditte, far Michael og tre børn. Den yngste, Victoria på otte år, lider af en kronisk lungesygdom, der blandt andet har betydet, at hun har måttet leve isoleret i store dele af sit liv.

Som familie til et menneske med kronisk lungesygdom er det naturligt at gøre alt hvad man kan for at hjælpe. For familien i Måløv er det blevet et kæmpe projekt, hvor de blandt andet har stiftet foreningen ’Spin for Lungerne’, der laver forskellige indsamlingsevents og arrangementer til fordel for børn og unge med lungesygdomme.

Træner i Måløv

Sidste skud på stammen er et velgørenhedscykelløb ’Tour de Lunger’, hvor 25 motionscyklister – med Michael Hyldal Præstekjær som holdkaptajn – skal cykle 548 kilometer fra Gedser

til Skagen på fire dage i august.

”Vi gør det for at samle ind til vores forening Spin for Lungerne, så vi kan være med til at give lungesyge børn og unge nogle gode oplevelser,” fortæller Michael Hyldal Præstekjær.

Pengene kommer ind via deltagergebyrer og sponsorer, der støtter det gode formål.

De 25 motionscyklister er en god blanding, flere er her fra lokalområdet, og de mødes et par gange om ugen i Måløv for at træne.

”Vi har selvfølgelig været lidt ramt på grund af coronaen, men nu træner vi sammen igen,” fortæller Michael Hyldal Præstekjær, der ser frem til turen, som begynder 20. august i Gedser og slutter 23. august i Skagen.

Allerede nu er tilmeldingen åben til næste års Tour de Lunger, så hvis man har lyst til at køre med i 2021 kan man finde alle informationer på Facebook.com/tourdelunger.