Vand skal bruges med omtanke

Debat Der har fornylig været en artikel om tilstanden af gadekæret i Pederstrup, hvor Alex B. Christensen udtrykte ønske om at kommunen tager affære.

Af Hella Tiedemann (A), Formand for Teknik- og miljøudvalget

Som det fremgår af bemærkningerne fra kommunens embedsmænd i artiklen, er vedligeholdelse af vores vandhuller en prioriteringssag, hvor vores fagfolk vurderer og handler efter princippet om mest natur for pengene.

Vi har i Ballerup Kommune samlet mere end 200 vandhuller, søer mv, og et meget lille vedligeholdelsesbudget på cirka 300.000 kroner om året. Som eksempel kostede oprensningen af søen i Søndergård i Måløv sidste år cirka 200.000 kroner. Vi skal prioritere benhårdt i vedligeholdelsen.

At der prioriteres ud fra princippet om mest natur for pengene er jeg overordnet enig i. Vi skal nemlig alle medvirke til at naturen udvikler sig på sine egne præmisser i det omfang det er muligt.

Alligevel vil jeg gerne se på mulighederne for, at rekreative hensyn til naboer og besøgende skal have et større fokus.

Derfor vil jeg undersøge mulighederne for at der i budget 2021 afsættes penge med henblik på at få fokuseret på den vigtige rekreative funktion, som overfladevand har i vores byer, som for eksempel gadekæret i Pederstrup.

Lad mig afslutningsvis runde den konkrete sag med gadekæret i Pederstrup. Gadekæret er oprindeligt etableret som et vandhul, der skulle levere vand til for eksempel brandslukning. Der er ikke naturlige tilløb af vand fra for eksempel åer til gadekæret i Pederstrup, så det vil altså tørre ud når der ikke kommer regn fra oven – det er naturens gang.

Hvis vi skal sikre vand i gadekæret i de tørre perioder kan det alene ske ved at fylde tusindvis af liter rent drikkevand i kæret. Det er i min optik ikke en brugbar løsning for alle vores vandhuller. Jeg synes stadig at vi skal have vand i bybilledet, det har stor rekreativ værdi for os borgere, men vi skal tænke os rigtig godt om når vi laver de rekreative løsninger med vand.

Rent drikkevand er en sparsom ressource, som vi skal bruge med omtanke.