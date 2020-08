Hvad kan vi lære af plejehjemssagen?

Debat Der er heldigvis kommet godt gang i debatten omkring forholdene på landets plejehjem.

Af Ulrik Falk-Sørensen (F), Medlem af kommunalbestyrelsen

Fra Folketinget lyder ønsker om mere kontrol. Det tror jeg ikke hjælper. Det er meget vanskeligt at finde sager, som dem i Århus ved hjælp af yderligere kontrol. Der har jo faktisk været kontrol på det omtalte plejehjem i Århus i samme periode, som der var skjult kamera. Men kontrollen i Aarhus fandt jo ikke fejl i selve den nære kontakt mellem beboere og de ansatte. Kontrollen fandt kun fejl i plejecentrets medicinhåndtering og deres dokumentation. Flere kontrolbesøg vil ikke finde fejl, af den meget mere alvorlige art, som vi har set i TV-udsendelsen. For det vil jo aldrig foregå, mens kontrollen er til stede.

Vi skal politisk gå helt andre veje.

Vi skal først huske at tage klager alvorligt og reagerer på dem.

Men nøglen til gode plejehjem er de pårørende og de ansatte.

De pårørende ved hvad, der foregår i forhold til deres forældre. De pårørende skal derfor inddrages i tilsynsopgaver.

Det kan og det gør politikerne i Ballerup også. For år tilbage var de pårørende inviteret med til de tilsyn politikerne i socialudvalget havde. Sidenhen har politikerne i socialudvalget holdt jævnlige møder med de pårørende, hvor kvaliteten i det daglige arbejde med beboerne er det vigtigste punkt.

Efter de afsløringer der har været af særdeles nedværdigende behandling af beboerne, bør vi også i Ballerup se på om vi løser tilsynsopgaver godt nok. Her skal pårørende også inddrages gerne sammen med Seniorrådet.

De ansatte skal være veluddannede og motiverede til at arbejde med ældre mennesker. Heldigvis er der i de senere år sket et løft i uddannelsesniveauet, men det kan stadig blive bedre. Nogen er født med motivation til at arbejde med ældre mennesker, men her kommer ledelsen i høj grad i spil. En dygtig ledelse vil altid føre til dygtige medarbejdere.

Med det kendskab jeg tidligere havde og stadig har, synes jeg, at vores medarbejdere og ledere på vores plejehjem udfører et stort og godt arbejde for vores ældre borgere på vores pleje-

hjem.

Men man kan altid lave sit arbejde lidt bedre og det vil jeg meget gerne være med til at motivere til.

Og vi kunne som politikere sørge for lidt flere hænder. Det hjælper altid.