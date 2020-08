Ballerup ligger i corona-toppen

I corona-testcentret i Ballerup kommer rigtig mange forbi for at blive testet. Men antallet af smittede i Ballerup er relativt højt i forhold til andre kommuner i landet. Foto: Arkivfoto

Statistik Ballerup Kommune ligger ganske højt i statstikken, når det kommer til antallet af coronasmittede. Men årsagen er svær at pege konkret på, for det er ikke de kommunale institutioner, der boner ud.

Af Ulrich Wolf

Ballerup Kommune er blandt de kommuner i landet, der har flest smittede målt i forhold til antallet af indbyggere. De nyeste tal viser at Ballerup nu har 235 smittede i alt, hvilket svarer til 484 smittede pr. 100.000 indbyggere, der er del måde tallene sammenlignes på.

Sammen med blandt andet Glostrup, Høje Taastrup og Ishøj, ligger Ballerup relativt højt i antallet af smittede på landsplan, men det er svært at pege konkret på en årsag til det.

Det kan man ikke rigtig, fordi det ikke er de kommunale institutioner, der har været ramt af smitte. Det siger direktør for voksne og sundhed i Ballerup Kommune, Mette Vaaben Mortensen.

”Vi kan godt se, at Ballerup ligger relativt højt på listen og vi ved ikke rigtig hvorfor. Det er små tal, heldigvis, men vi kan som kommune konstatere, at vi boner lidt ud. Vi kan ikke gøre ret meget ved det, eftersom det ikke er de kommunale institutioner som plejehjem eller skoler, der har været ramt. Det er på det private område, så vi kan som kommune ikke rigtig gøre noget ved det. Vi opfordrer som altid til afstand og god håndhygiejne og efterlever myndighederens råd og det lægger vi vægt på også internt, men andet kan vi ikke gøre, siger Mette Vaaben Mortensen, som ikke vil pege på konkrete årsager til tallene.

Fortsat god hygiejne

”Det kan hænge sammen med, at man har borgervendte jobs eller det kan hænge sammen med boligformer., Men det ved vi ikke. Men det er da interessant, at det forholder sig sådan,” siger Mette Vaaben Mortensen.

På baggrund af tallene opfordrer hun til, at man stadig husker de generelle hygiejneråd.

”Selvom det egentlig går meget godt i Danmark med hensyn til corona, så synes jeg det er vigtigt, at fortælle, man stadig skal huske god hygiejne og at holde afstand. Det er kun på den måde, at man holder smittetallet nede og det er slet ikke så svært,” siger Mette Vaaben Mortensen.