Så skulle der flyttes feriebrikker

De skakglade elever fik en stor sommerferieoplevelse ved ugens Brain Booster Camp på Parkskolen. Foto: Dansk Skoleskak.

Hjernegymnastik Parkskolen var midt i ferien fyldt med skakglade børn, der flyttede brikker i en uges Brain Booster Camp.

Af Ulrich Wolf

Skolernes sommerferie er godt i gang, men alligevel var der forleden glade børnestemmer at høre på Parkskolen, endda selvom det ikke har fungeret som en skole siden 2007.

Mandag den 27. juli havde Dansk Skoleskak og Ballerup Kommune nemlig inviteret 39 børn og unge i alderen 8-16 til Brain Booster Camp.

Dagen bød ikke på IPads og mobiler, for de var nemlig gemt væk til fordel for en dag med fokus, koncentration og tænksomme træk. Kort sagt – hjernetræning med skoleskak.

Undervisningen var holdinddelt, så alle kunne være med. Nogle deltagere var rutinerede ud i det royale spil, mens andre kom for at lære hvordan de forskellige brikker flytter.

Fælles for undervisningen var de forskellige aktiviteter, hvor skoleskak blev kombineret med fysisk aktivitet og sjove mini-games, så både kroppen og hjernen blev motioneret.

Et nyt venskab

Dansk Skoleskaks læringschef, Mikkel Nørgaard, tøvede ikke med at kalde campen for en succes:

”Engagementet var helt i top, og alle har fået lært nyt om hjernen, samarbejde og skoleskak. Afslutningsvis spørger vi altid deltagerne, hvad de synes var det bedste ved dagen. I dag svarede en ung pige, at det havde været at få en ny ven. Og da hun efterfølgende ville låne papir og blyant, så de kunne udveksle telefonnumre, kunne jeg ikke lade være at tænke, at dagen havde været en succes ud fra både faglige og sociale parametre.”

Alle deltagere gik hjem iført en flot Brain Booster t-shirt, med sund frokost i maven og et officielt skakspil under armen.