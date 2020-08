Tilbage til rødderne

Andy og Marianne eksperimenterer med forskellige grøntsager i deres alternative drivhus kaldet en ’polytunnel’. De har planer om også at sælge grøntsager i gårdbutikken på et senere tidspunkt, men dette første år handler mest om, at få prøvet forskellige ting af og finde ud af, hvad der virker. Foto: Mia Lundholm

Grønt Dyrevelfærd og bæredygtighed er i centrum for Andy og Marianne Petris nystartede småskala landbrug i Smørum, hvor de forsøger at dyrke jord og holde dyr på naturens præmisser.

Af Mia Thomsen

Efter mange år i London er Andy og Marianne Petri vendt hjem til Mariannes barndomshjem i udkanten af Smørum.

Her drømmer de om at finde det frie, meningsfulde og nærværende liv på Søagergård, hvor de nu bor sammen med Mariannes forældre.

Parret er i fuld gang med at etablere deres helt eget småskala landbrug med fokus på dyrevelfærd og bæredygtighed.

De vil være fuldstændig selvforsynende og drømmer om, at kunne leve af at sælge deres varer fra gården.

Første skridt i den retning er deres høns. 95 høner og en enkelt hane er første besætning i Andy og Mariannes dyrehold, der også snart skal tælle et par køer med kalve.

Hønsene er fritgående i en stor flytbar fold, som Andy og Marianne rykker rundt på den cirka ti hektar store grund, der hører til gården. De har også et mobilt hønsehus på hjul, som flytter med rundt.

Hønsene bliver flyttet hver eller hveranden dag, så de hele tiden har nyt frisk grønt at spise af, og så deres afføring bliver fordelt ud over jorden, hvor den gør god gavn. Hønerne kvitterer med æg hver dag, som Andy og Marianne sælger i den lille gårdbutik for enden af grusvejen.

”Det vigtigste for os er, at dyrene har det godt. Det er selvfølgelig langt mere tidskrævende at holde høns på denne måde, end hvis vi bare havde dem i en stor stald eller lagerhal, men det er sådan her, vi kan lide det,” siger Marianne, mens Andy skræver over hegnet og hopper ind til hønsene, der løber i flok efter ham, når han går rundt i folden.

”Vi vil gerne have åbenhed og transparens omkring, hvordan vi gør tingene her. Så folk er meget velkomne til at komme og kigge og få en snak med os,” siger Marianne og tilføjer:

”I det hele taget vil vi jo rigtig gerne være med til, at få folk til at engagere sig lidt mere i, hvad de spiser og hvor deres mad kommer fra – for eksempel hvordan de dyr vi spiser har det, mens de er i live, hvad de får at spise og hvad man gør ved kødet efter dyret er slagtet.”

Tilfredsstillende og meningsfuldt

Andy og Marianne har udover hønsene også kastet sig ud i at dyrke forskellige frugter og grøntsager. Til det har de anskaffet sig en stor ’polytunnel’ som er et drivhus lavet af metalbøjler og plastdug.

Herunder gror alverdens ting og sager lige fra krydderurter til græskar, bønner og store radiser. Alt er groet uden brug af pesticider, så der gødes kun med heste- og hønsemøg.

”Vi prøver os lidt frem for at finde ud af, hvad der virker. Det er spændende at lære, hvordan man skal gøre, hvor man skal plante hvad og hvornår. Og så får vi jo masser af gode råd fra andre – for eksempel om, at man kan sætte nogle bestemte planter for at lokke sneglene derover og dermed væk fra andre planter. Så det er sådan noget, vi går og eksperimenterer lidt med her det første år,” forklarer Marianne, der lige har haft fødselsdag og fik 100 procent hjemmedyrket morgenmad på sengen af Andy.

”Lige med undtagelse af kaffen,” griner hun.

Længere nede bag i haven har de to store bistader og et tredje på vej. De har lige høstet første portion: 45 kilo honning, som de også snart begynder at sælge i gårdbutikken.

Det er seks måneder siden, de flyttede fra London til Smørum, og de har bestemt ikke fortrudt den store beslutning:

”Det er virkelig tilfredsstillende og meget meningsfuldt, det vi har gang i her. Der er et forsøg på at vende tilbage til rødderne og gøre tingene så naturligt som muligt. Det er ikke fordi vi siger, at nu skal vi tilbage til, hvordan landbruget var for 150 år siden, og så smider vi bare lige de mange års udvikling ud. Men vi vil gerne tænke mere over, hvordan vi behandler vores jord og hvordan vi kan sørge for at regenerere jorden i stedet for at udpine den,” forklarer Marianne.

Man kan læse mere om Andy og Mariannes landbrugseventyr på www.søagergård.dk eller besøge dem på Skebjergvej 4 i Smørum.