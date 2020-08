Sådan kan du leve grønnere i din hverdag med blot få justeringer

SPONSORERET INDHOLD: Mange danskere vil gerne leve grønnere i hverdagen, men de ved ikke, hvordan de skal starte processen. Derfor får du i denne artikel tre gode råd til, hvordan du nemmere kan leve grønnere ved blot at ændre på nogle få ting i hjemmet og på dine vaner.

Så kan du gøre noget bedre for dine medmennesker og planeten. For eksempel kan du udskifte dine ruder i hjemmet med en smuk ny termorude, som er bedre for miljøet, da den bedre holder på varmen om vinteren og holder den kølige temperatur inde om sommeren.

Tag cyklen på arbejde

Dette kan være en svær proces for mange, da det som oftest er nemmere at tage bilen, når man har behov for at komme fra punkt a til b. Dog kan cyklen spare miljøet for megen belastning, da denne ikke udlader forurening, mens den kører, og derfor er det en god ide, hvis du gerne vil være grønnere i hverdagen, at du tager cyklen på arbejde. Når du gør dette, så får du også selv mere bevægelse ind i dine rutiner, hvilket kan gøre din hverdag sundere og grønnere.

Skift dine almindelige ruder

Når du gerne vil være grønnere i hverdagen, så er det en god ide, at du skifter dine almindelige ruder ud med termoruder. Disse er skabt af et mere holdbart materiale, som kan sørge for, at der ikke kommer gennemtræk i dit hjem. Ruderne er også bedre til at holde på varmen i dit hjem, hvilket gør, at du kan nedsætte dit varmeforbrug, efter du har skiftet dine vinduer til termoruder. På denne måde kan du altså nemmere får et grønnere hjem.

Reducer dit madspild

Vil du gerne være grønnere i hverdagen, så er det en god ide, at du sørger for at smide så lidt mad som muligt ud gennem ugens løb. Dette gør, at du får det meste ud af dine penge, mens du samtidig sparer miljøet for at skulle bruge energi og ressourcer på at lave mere mad end højest nødvendigt. Du kan for eksempel sørge for at lave en madplan hjemmefra, så du udelukkende handler det ind, som du har brug for, når du er afsted og laver indkøb. Du kan også handle ind i butikken efter de forskellige madvarer, som er ved at gå på dato. Dette er som oftest også billigere for din pengepung.