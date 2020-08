Inspiration til bryllupsgaver

SPONSORERET INDHOLD :Du har højst sandsynligt givet en masse gaver i dit liv. Men på trods af, at man har prøvet det mange gange før, bliver det bare aldrig nemt at give den helt rigtige gave.

Af SPONSORERET INDHOLD

Særligt ved en stor begivenhed som et bryllup er der pres på for at give den helt rigtige gave. Fødselsdage er der mange af, men bryllupper er der (forhåbentligt!) ikke mere end et af for de involverede parter. Så det er med at give en gave, der gør indtryk.

Her kan du få noget inspiration til gode bryllupsgaver.

Hvad skal man overveje

For at lette processen med at finde den rette bryllupsgave, bør man gøre sig nogle overvejelser i forvejen. Det kan f.eks. være:

• Hvor godt kender du parret?

• Hvad står de og mangler?

• Hvordan er min økonomiske situation?

Sat lidt på spidsen, så jo mere du kender parret, desto større en gave skal der til. Det er svært at sætte præcise beløb på, men man skal nok næppe gå meget længere ned end 500 kr.

Hvor meget du vil bruge, kommer dog også an på din egen økonomiske situation. Sidder du lidt stramt i det, er der intet i vejen for at spare en smule på gaven.

Det er også en god ide at sætte sig lidt ind i, hvad brudeparret står og behøver. Måske er deres badeværelse en anelse spartansk? Så kunne flotte sæbedispensere eller opbevaringshylder være en praktisk gave. Bad & Fliser sælger alt til badeværelset, og generelt er det fornuftigt at tjekke nettet for de bedste priser og produkter.

Gaveideer

Du har fået lagt et budget for din gave og har nogenlunde en idé om, hvad der vil falde i bruden og brudgommens smag. Nu handler det om at finde det helt rigtige produkt, og her kan gode råd næsten være lige så dyre som selve gaven.

Det kan være svært at komme med helt præcise forslag, men en god tommelfingerregel er at gå efter gaver, som begge ægteskabets partere vil få glæde af, så der ikke skabes splid allerede på bryllupsdagen.

I realiteten betyder det, at de mest oplagte gaver er praktiske genstande, der kan lette eller pynte på livet i den nye husstand.

Det kan være køkkengrej som håndpiskere, knivsæt, fade eller skåle. Eller det kan være tilbehør til badeværelset i form sæbedispensere, pyntegenstande og opbevaringshylder.

Med mange gæster vil det være en god ide at gemme kvitteringen, så gaven kan byttes, hvis brudeparret ender med at få flere eksempler af den samme genstand.

Hvad med penge eller gavekort?

Den nærmeste familie støtter ofte brudeparret med en økonomisk gave, der kan hjælpe dem oven på de mange udgifter i forbindelse med brylluppet.

Er du derimod med som en mere perifer gæst, kan det være farligt at give f.eks. et gavekort, da brudeparret dermed kan se præcist hvor nærig eller gavmild du er. I sådan et tilfælde, er det langt bedre at købe en genstand på tilbud, der umiddelbart ser meget dyr ud, men i virkeligheden ikke har kostet særligt meget.