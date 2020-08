Sund take away i København

SPONSORERET INDHOLD: De fleste af os vil nok gerne spise sundere, men i en travl og stressende hverdag, kan det være svært at finde tiden til det. For med et 9 til 17 job og børn der skal hentes, hvor skal man så finde overskuddet til at lave sunde og lækre retter?

Heldigvis findes der jo muligheden at hente maden ude fra. Så er den færdiglavet, og det er jo hurtigt. Men hvad med næringsindholdet? Og findes der egentlig sund take away i København? De fleste af os forbinder nok take away med den hurtige pizza eller burger nede fra den lokale grillbar, men faktisk er flere og flere sunde alternativer kommet til i løbet af det seneste par år.

Vi har i denne artikel samlet et par af vores favoritter, når det kommer til sund take away. Alle stederne leverer gennem takeout.

Er du en foodie for Foodie?

På Amager finder du den lille hyggelige cafe Foodie, som leverer sund take away til København. Her kan du få lækre sandwiches og retter med hummus og lækre salater. Du kan vælge mellem til stort udvalg af vegetariske og veganske alternativer. Mest kendte er de nok for den brød, som de anvender til deres sandwiches. Brødet er et surdejsbrød og er 100 % vegansk. Det tager intet mindre end 48 timer fra dejen bliver lavet til det færdige brød ligger klar. Og det er netop denne langsomme hævning, der er hemmeligheden bag det lækre brød. Foodie leverer lækker og sund take away.

Spis bring din favorit cafe hjem

Har du lyst til en burger, men må den gerne være lidt sundere end den du plejer at få? Så kunne en mulighed være Spis. I hjertet af København, nærmere bestemt læderstrædet finder du den lille og intime cafe Spis, og her har de specialiseret i at lave gode og hjemmelavede burgers. Her er burgerbollen hjemmelavet og kødet bliver grillet på lavasten. Er du mere til en sandwich finder du også et stort udvalg heraf. Spis leverer måske ikke den sundeste take away i København, men nogle gange har man bare lyst til en burger, og det skal være ok.

Green Mango – hvad for noget?

Det thailandske køkken er kendt for sine mange lækre smage og brug af grøntsager og krydderier. Det kræver mange års erfaring at perfektioner det thailandske køkken, men så er det jo heldigt at man bare kan bestille maden hjem som take away i København. På Christianshavn ligger det populære sted Green Mango, og herfra kan du få lækker thailandsk mad med fokus på råvarer og kvalitet. Alle retterne bygger på velsmag og er en smagseksplosion i sig selv. Maden kan både nydes i restauranten, men kan naturligvis også leveres som take away.