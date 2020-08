Seniorerne går i gang igen

Opstart Efter et halvt års ufrivillig pause på grund af Covid-19 og siden sommerferie, skal senioridrætten i Ballerup igen i gang.

Af redaktionen

I den lange lukkede periode, har en enig styregruppe for Senioridrætten i Ballerup Kommune, SiBK, givet fuld løn til deres instruktører unde den lange pause.

Nu er alle klar til at tage fat igen fra den 1, september, hvor mange hold starter op.

De første to uger vil der være åbent hus-arrangementer på de forskellige hold, som eksempelvis Yoga, motionslinedance, vandgymnastik, latin mix og meget andet.

Der er i alt fem steder, man kan være aktiv i senioridrætten i Ballerup Kommune, nemlig aktive seniorer i Ballerup, Grantoftens senioridræt, Måløv Senioridræt, Skovlunde senioridræt og Tapeten senioridræt.

Alle glæder sig til at komme i gang igen og vise de mange muligheder frem og alle er velkomne til at kigge forbi et af stederne i begyndelsen af september.

Man kan få meget mere at vide om hold, tider og aktiviteter på www.sibk.dk og man kan desuden finde brochurer for 2020-21 på bibliotekerne.